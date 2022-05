Fiori in piazza Galimberti, segnaletica orizzontale e l'allestimento del Mercato Europeo a Cuneo

Sarà un maggio scoppiettante a Cuneo. Si parte questo weekend, dal 13 al 15 maggio, con il Mercato Europeo in piazza Galimberti. E' in corso l'allestimento, con i primi mezzi già arrivati, pronti a trasformarsi in cucine di tante aree del mondo.

Il prossimo sarà anche il weekend di "Città in note. La musica dei luoghi": molti mdegli edifici e delle aree della città faranno da cornice a concerti e performance musicali, dal Toselli al Parco Fluviale.

In piazza Galimberti e corso Nizza continuano anche i lavori di ripavimentazione e abbellimento in vista dell'arrivo della tappa Del Giro d'Italia Sanremo-Cuneo, il prossimo 20 maggio. Le aiuole verranno abbellite da tanti fiori colorati e si sta procedendo con la segnaletica orizzontale. Il prossimo weekend sarà anche quello del Raduno nazionale dei Bersaglieri, con la città che vedrà sfilare centinaia di cappelli piumati. Previsto anche il passaggio delle Frecce Tricolori.

Annullata, invece, la prima edizione di Bolle di malto, programmata per l'ultimo weekend di maggio in piazza Galimberti. L'organizzazione, qualche settimana fa, lo ha comunicato al Comune.

Insomma, ultimo weekend a parte, il mese di maggio si appresta ad essere un susseguirsi di eventi per tutti i gusti, con tantissimi turisti in arrivo. Per il weekend dei bersaglieri la città di Cuneo è praticamente sold out.