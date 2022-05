Come deve essere un banco da lavoro? Lo spiega OpusLine

I banchi da lavoro non sono tutti uguali, solo quelli di qualità aumentano davvero l’efficienza del tuo lavoro. OpusLine da oltre 35 anni realizza i migliori banchi da lavoro presenti sul mercato. Banchi da lavoro per professionisti, artigiani, officine e laboratori industriali, ma anche per semplici appassionati del fai da te e hobbisti.

Negli ultimi anni sono uscite delle regolamentazioni, circa la costruzione e le caratteristiche che un banco da lavoro professionale deve avere. I banchi da lavoro OpusLine le hanno adottate da tempo, per garantire sicurezza e affidabilità. Una problematica, ad esempio, era stabilire la giusta altezza del banco da lavoro, e grazie alla normativa recente, si è stabilito che deve arrivare ad altezza ombelico, per evitare che il lavoratore assuma posizioni nocive alla salute e che diminuiscono l’efficienza. La giusta altezza di un banco da lavoro è compresa tra gli 85 e i 115 cm.

Anche i materiali devono essere scelti con cura, sia da chi produce il banco, sia da chi lo sceglie. Le aziende che forniscono banchi da lavoro, sono tenute a rispettare precisi standard di qualità. Devono infatti utilizzare acciai e metalli che facilitino il lavoro e ne garantiscano la resa. D’altra parte, chi sceglie un banco deve farlo a seconda delle proprie esigenze: ad esempio, un falegname, dovrà preferire un banco con pianale in legno per ammortizzare gli urti legati alla sua attività. Quindi, la responsabilità quando si acquista un banco da lavoro, è anche dell’acquirente, il quale deve informarsi e scegliere lo strumento che più si adatta al suo lavoro.

Per questo OpusLine fornisce, ad aziende e officine, un servizio a 360°. Tutto parte dalla richiesta del bancale, che una volta arrivata, sarà visionata dal team di professionisti OpusLine. A questo punto, a seconda del banco da lavoro richiesto, il cliente avrà come referente un esperto proprio nella tipologia di bancale desiderato. Questo tecnico, svolta un’analisi delle esigenze del cliente, le confronterà con le offerte in catalogo e suggerirà la migliore soluzione. Inoltre potrà fornire progettazioni personalizzate, banchi da lavoro ed hoc e su misura per esigenze di business specifiche.

Perché OpusLine è una delle aziende più conosciute, tra i produttori di banchi da lavoro? Perché è un brand di Tecnolam, società che ha sede nella provincia di Pesaro, e che da oltre 40 anni realizza sistemi d’ordine per furgoni e officine. Un baluardo del Made In Italy, che da anni investe in tecnologia e ricerca, per produrre strumenti competitivi per PMI e artigiani (oltre che hobbisti o semplici appassionati di lavoro manuale).

Tutti i banchi da lavoro OpusLine sono firmati Werkmeister, ovvero sono garanzia di: robustezza, versatilità, stabilità e semplicità di montaggio/smontaggio. OpusLine offre prodotti di qualità al giusto prezzo, acquistabili anche comodamente online e con diritto di reso. Inoltre ogni articolo è garantito da difetti di fabbricazione per 2 anni, e per 1 anno per i clienti professionali.