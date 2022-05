Comicità e magia unite insieme: all'Iris di Dronero il successo di Massimo Contati

"Vi auguro di essere felici della vostra vita almeno quanto lo sono io della mia!"

Teatro Iris gremito sabato 7 maggio a Dronero, per lo spettacolo 'Ti racconto una magia' di Massimo Contati.

Organizzato da Blink Circolo Magico, direttamente da "Italia's got talent", "Zelig" e "Tu si che vales" il Re dei cialtroni, il mago che cura il magone: una serata di comicità e magia unite insieme, di stupore, gag ed improvvisazioni.

Accurata preparazione da parte di Contati, unita alla spontaneità ed alla bellezza dell'autentico incontro con l'altro. Il pubblico, così, coinvolto in prima persona, partecipe e divertito. Quel desiderio di meravigliare, di far sorridere senza mai essere volgare, raccontando, attraverso la magia, la propria magia.

"Volevo fare esattamente questo" - sorride emozionato - "e se sono qui, se sono riuscito a realizzare il mio sogno lo devo ai Fichi d'India. A loro devo la mia prima ufficiale esibizione, il coraggio ma anche la continua ispirazione nel modo di essere. Due persone assolutamente straordinarie, che porterò sempre nel cuore. Tanti sono poi gli artisti che ho avuto modo di incontrare in questi anni, bellissime esperienze lavorative di cui sono veramente grato."

Gratitudine unita alla volontà, a quel cercare sempre, quotidianamente di migliorarsi. Lo spazio, poi, a nuovi importanti talenti. Sul palco con lui, sabato sera Massimo Contati ha portato il talentuoso illusionista Ale Bellotto.

Nato nel 1991, questo giovane artista ha iniziato a studiare l'arte magica nel 2011. Dopo aver vinto il premio LES MAGICIENS D'OR in Francia e due volte il CAMPIONATO ITALIANO di magia, nel 2017 e nel 2019, è stato finalista al Campionato Europeo di Magia a Manresa2021 (Spagna).

L'illusionista da ottobre 2019 a febbraio 2020 ne IL CIRQUE DU CIRILL, uno spettacolo di e con Gabriele Cirilli. Nel 2021, insieme a Giulia Musso, è entrato nel cast di PENN&TELLER: FOOL US, il programma di magia più importante del mondo. Con Giulia Musso, inoltre, ha tenuto una conferenza per UNITED MAGICIAN FOR THE WORLD, il più grande congresso magico on line della storia: 100 ore di magia tenute da 100 tra i migliori artisti magici del mondo.

Sull'importanza dei sogni il significato profondo della sua esibizione al teatro Iris, in uno stile elegante, raffinato e divertente.

La serata ha visto la preziosa presenza di Ober Bondi dell'associazione Progetto HAR, sue le bellissime fotografie scattate.

"Grazie, abbiamo veramente bisogno di far sorridere il cuore!" - si avvicina a Massimo Contati una ragazza a fine spettacolo. Una fotografia insieme, nel sorriso la consapevolezza di un bellissimo ricordo da custodire.