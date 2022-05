Elezioni comunali, Cuneo: anche gli "Indipendenti" di Boselli presentano i candidati

La campagna elettorale della città di Cuneo entra nel vivo, a un mese di distanza dalla scadenza, e anche la lista "Indipendenti" - in appoggio al candidato sindaco Giancarlo Boselli - svela i nomi dei propri componenti.

Un'amalgama di personalità con esperienza in vari settori e giovani intenzionati a mettersi al lavoro per il bene del capoluogo di provincia.

L'elenco si può trovare sul sito www.giancarloboselli.it. Lo riportiamo qui sotto, compensivo dell'età e delle professioni dei singoli candidati:

Fabiola Aimar (classe 1990, conosciuta nell'ambito delle associazioni culturali)

Vera Anfossi (classe 1964, insegnante al Liceo Musicale di Cuneo)

Paolo Armellini (classe 1954, pensionato)

Salvatore Bafumo (classe 1993, assistente amministrativo all'ASL Cn1)

Carmelo Bruno (originario di Asmara, perito chimico e operaio)

Guido Campagno (classe 1956, dipendente nella ditta Giordano Paultry Plast di Caraglio)

Ivonne Caprino (classe 1947, pensionata)

Roberto Ceratto (classe 1954, veterinario)

Sonia Dalmasso (classe 1973, dipendente della Idealservice)

Annamaria Del Grosso (classe 1969, presidente dell'associazione culturale "Pazzi di cuore")

Gian Paolo Femminò (classe 1956, ex carabinieri e vice presidente del comitato Cuneo Centro)

Alessio Ferrari (classe 1992, divulgatore e insegnante di scienze e matematica)

Daniela Galfrè (classe 1962, direttore di struttura complessa delle Poste)

Loredana Gullo (classe 1971, cuoca)

Silvana Isaia (classe 1968, impiegata alla Merlo Spa)

Alessandra Leoncini (classe 1972, dottore commercialista e revisore legale)

Nella Magnabosco (classe 1958, commerciante)

Paolo Marengo (classe 1948, pensionato e presidente provinciale di Auser Volontariato)

Gilberto Marino (classe 1974, coordinatore dell'area sicurezza nei luoghi di lavoro e dell'area appalti e certificazioni per un'importante associazione di categoria)

Enrica Massimino (classe 1958, pensionata)

Cristina Odifreddi (classe 1969, ex commessa in cerca di occupazione)

Paola Pansa (classe 1970, avvocato)

Paolo Peirone (classe 1973, operatore ecologico)

Gerardo Pintus (classe 1955, originario di Palliano, insegnante e giornalista)

Alessandro Ravizza (classe 1991, responsabile di contatto tra clienti e fornitori italia-estero e addetto alla fatturazione)

Moussa Sanou (classe 1978, originario del Burkina Faso, musicista e docente)

Gianluigi Santoro (architetto)

Franca Serale (classe 1956, pensionata)

Simona Ventura (classe 1970, farmacista)

Marco Verra (classe 1952, pensionato)