I numeri dell'industria del gioco d'azzardo

Sembrano lontani anni luce gli anni in cui le scommesse erano clandestine e gli scommettitori potevano giocare soltanto alle corse di cavalli o alle lotterie nazionali come il lotto, totocalcio, totip o lotteria di fine anno.

Dal 1998 però in Italia è cambiato tutto: la legge del 27 giugno ha segnato uno spartiacque importante in quanto ha reso il gioco d’azzardo legale.

Negli anni poi la regolamentazione si è evoluta, tanto che a partire dal 2006, con l’accentramento dei poteri decisioni all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane (ADM), sono stati regolarizzati tantissimi casinò online grazie alla concessione di specifica licenza. La regolamentazione è stato un passo decisivo per il proliferare e l’espandersi del gioco d’azzardo in Italia ma anche negli altri Paesi il processo è stato pressoché il medesimo.

In accordo con gli esperti di Casino Affidabile , i numeri che girano intorno al gioco d’azzardo sono da capogiro e in continua crescita, andiamo ad analizzare meglio il fenomeno.

I numeri

Negli ultimi anni il mondo delle scommesse e dei casinò online ha segnato una crescita vertiginosa, tanto da essere considerati l’industria principale dove investire nei prossimi anni.

Ad oggi, se prendiamo il mercato mondiale, parliamo di ricavi complessivi per oltre 40 miliardi di euro ma il trend è in ascesa e tutti gli esperti concordano che a partire dal 2023 verranno ampiamente superati i 60 miliardi di euro. Anzi, alcune fonti come Esquire , analizzando gli ultimi anni, parlano addirittura di 92 miliardi nel 2023 e addirittura 127 miliardi nel 2027!

La maggior parte di questi miliardi sono generati, a sorpresa, nel vecchio continente. In Europa infatti abbiamo oltre il 50% del fatturato mondiale se consideriamo il gioco online.

Appena dietro troviamo l’Asia con il 26%, il Nord America con il 13% e poi il resto del mondo.

Precisiamo che il 60% dei ricavi è ormai composto dai mercati regolamentati e tassati dai vari Stati, infatti rimane ancora un’ampia fetta del 40% di ricavi prodotti da mercati neri. Questa percentuale, dato l’infittirsi dei controlli (in Italia l’AAMS solo nel 2020 ha bloccato 300 siti web sprovvisti di licenza ed effettuato controlli a tappeto su oltre 10000 attività) è destinata comunque a scendere anno dopo anno.

Casinò Online vs Casinò Fisici

Parlando di numeri, è importante anche fare una distinzione netta tra i ricavi generati dai casinò reali presenti sul territorio rispetto ai casinò online.

Secondo quanto riporta una recente inchiesta di AGIMEG , gli anni della pandemia hanno dato una spallata veramente forte a tutti i casinò fisici. Complici anche i periodi di lockdown e tutte le restrizioni che si sono susseguite nel tempo, già nel 2020 c’è stato un calo dei ricavi di oltre il 47%.

In controtendenza invece, tutti i casinò online che nello stesso periodo pandemico hanno registrato una crescita del 35% rispetto all’anno precedente alla pandemia.

Già comunque nel 2019 c’era già un’inversione di tendenza, con i casinò fisici che perdevano quasi il 2% di fatturato e quelli online con crescita di oltre il 16%.

Nel 2020 invece è iniziato il tracollo, con i casinò fisici che hanno segnato perdite ingentissime del 47% e quelli online che hanno aumentato il fatturato del 35%.

Stesso discorso dei casinò fisici si può fare con i videopoker e le slot da bar, che hanno visto anche loro una netta diminuzione delle giocate di oltre il 27% nel 2020 e ancora meno gli anni successivi: il fatturato è sceso sotto i 7 miliardi contro i 10 del 2020.

I casinò online dapprima non sono riusciti a colmare tutte le perdite derivanti dal canale fisico ma questi ultimi anni abbiamo visto una crescita esponenziale.