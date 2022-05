Oggi si può arredare casa con opere d’arte a prezzi modici

Fino pochi anni forse l’equazione arte ricchezza era un binomio imprescindibile. Di solito le collezioni d’arte e le case arredate con opere d’arte erano alla portata di imprenditori e dell’alta borghesia. Le riviste di case e di design erano piene di queste proprietà da sogno, con arredi moderni e futuristici.

Oggi per fortuna, con la riscoperta dell’alto artigianato e con l’aiuto della tecnologia si può ottenere una casa da sogno spendendo poco più che da un negozio di mobili della grande distribuzione.

Così nasce il desiderio di FAD – Future Art Design di portare nelle case della gente pezzi ed opere di design ad un prezzo accessibile per tutti.

Ci siamo accorti che le nuove generazioni amano molto la cura della casa, l’attenzione e la cura degli spazi. L’italiano, è da sempre stato un amante delle cose belle. Da questi principi siamo partiti per costruire la nostra azienda.

FAD design è nato per gioco, per provare a plasmare le nostre visioni e concretizzarle; non potendo acquistare Picasso o Chagall, abbiamo pensato di riprodurli e portali direttamente nelle vostre case con una rivisitazione che finora nessuno ha pensato.

Vogliamo creare oggetti, mobili, arredamenti, comodi, di qualità e unici nel loro genere per arricchire le case ed arredarle con gusto.

Questi sono i principi ai quali guardiamo. Da qui abbiamo raccolto un team di giovani, per progettare linee nuove, farle costruire dai nostri artigiani e proporle ad un cliente ad un prezzo accessibile a tutti.

La nostra collezione comprende divani, poltrone, sedie, mobili di design, riprodotti con alcune migliorie e soprattutto creati e personalizzati in base alle esigenze del cliente. Si otterrà un prodotto unico nel suo genere e customizzato direttamente dal cliente; il tutto con un’attenzione particolare nelle rifiniture del mobile.

E non finisce qui…..stiamo creando una collezione di mobilio che va dalla madia alla credenza alle sedie, con riprodotte le opere degli artisti che hanno influenzato i secoli con le loro creazioni.

Van Gogh, Picasso, Bacon, o nomi di designer di alta moda con modelli creati appositamente per il vostro gusto.

E oltre a questo abbiamo una serie di divani personalizzabili con un’ampia scelta di stoffe, tavolini, tavoli, sedie e poltrone e lampade….e non finisce qui…..

