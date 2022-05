Piscine gonfiabili: cosa sapere prima di acquistarle

Una valida alternativa alle piscine tradizionali sono le piscine gonfiabili. Leroy Merlin, punto di riferimento nel mondo dell’arredamento giardino, offre una vasta gamma di piscine gonfiabili adatte ad ogni esigenza. Scopriamo quali sono i fattori da valutare prima dell’acquisto, le soluzioni disponibili in commercio e gli accessori che non possono mancare sul sito di Leroy Merlin, punto di riferimento nel settore casa e giardino.

Serve il permesso per installare una piscina gonfiabile?

Se l’intenzione è quella di sistemare all’interno del proprio giardino di casa una piscina gonfiabile, non è necessario chiedere il permesso al proprio Comune di appartenenza, a patto che la vasca sia smontabile e non fissata a terra tanto da modificare permanentemente il terreno. Installare una piscina gonfiabile, infatti, non comporta un cambiamento d’uso del proprio spazio all’aperto. Se, invece, l’installazione della piscina prevede modifiche permanenti, è necessario rivolgersi al proprio Comune e richiedere i dovuti permessi.

Aspetti da valutare prima dell’acquisto

Per scegliere la piscina gonfiabile più adatta alle proprie esigenze, prima dell’acquisto, è bene valutare alcuni aspetti, tra cui il rapporto qualità-prezzo, il materiale, la forma e le dimensioni, la capacità, l’età di utilizzo e la facilità di installazione.

Rapporto qualità-prezzo

In base al budget che si ha a disposizione, si potrà optare per un tipo di piscina gonfiabile piuttosto che per un altro. In commercio esistono modelli differenti adatti a soddisfare ogni tipo di esigenza. Facendo una ricerca meticolosa prima dell’acquisto, sarà possibile trovare buone offerte e scegliere la piscina gonfiabile al miglior prezzo. Una piscina molto economica, generalmente, non è realizzata con materiali resistenti e durevoli. Tuttavia, se l’intenzione è utilizzarla per pochi giorni o settimane durante la stagione estiva, nulla vieta di effettuare l’acquisto. Il suggerimento è optare per una soluzione che coniughi prezzo conveniente e qualità. La domanda da porsi prima di scegliere la piscina da acquistare è quanto si è disposti a spendere e il motivo per cui la si vuole acquistare.

Materiale

Uno degli aspetti più importanti da considerare è il materiale con cui è realizzata la piscina. Generalmente, le piscine gonfiabili sono realizzate in materiali plastici e loro derivati. Uno dei più utilizzati è il PVC multistrato rinforzato, flessibile e particolarmente resistente. Di solito, le piscine di piccole dimensioni sono realizzate in plastica vinilica, quelle più grandi, invece, in PVC. Questi materiali sono perfetti perché resistenti agli urti e adatti a stare intere giornate esposti al sole.

Forma e dimensioni

La forma della piscina gonfiabile è importante dal punto di vista estetico, ma non solo. Una determinata conformazione, infatti, può agevolare alcuni utilizzi piuttosto che altri. Le forme più diffuse sono: rettangolare, rotonda, ovale e quadrata. La scelta dipende dal proprio gusto personale e dalle proprie esigenze. Dal punto di vista funzionale, un aspetto al quale prestare molta attenzione sono le dimensioni. Il suggerimento è valutare le caratteristiche dello spazio che ospiterà la piscina gonfiabile e tenere conto delle persone che dovranno utilizzarla. Questa considerazione è importante per evitare di occupare centimetri preziosi inutilmente.

Capacità ed età di utilizzo

Una piscina gonfiabile deve essere delle giuste dimensioni e deve avere la giusta profondità. Il consiglio è controllare con attenzione le capacità del prodotto prima di acquistarlo, così da ritrovarsi con una piscina adatta alle proprie necessità. Importante, inoltre, informarsi sull’età di utilizzo consigliata dal produttore per capire se la piscina faccia al caso proprio.

Facilità di installazione

Da non sottovalutare, infine, la facilità di installazione e di smontaggio. Specialmente chi ha poca dimestichezza con l’handmade è tenuto a valutare questo aspetto. Alla lunga, infatti, gonfiare e sgonfiare la piscina potrebbe risultare faticoso e noioso.

I vantaggi di una piscina gonfiabile

I vantaggi di cui è possibile beneficiare acquistando una piscina gonfiabile nel proprio spazio all’aperto sono numerosi. Innanzitutto, le piscine gonfiabili garantiscono elevati standard di sicurezza. Generalmente più piccole rispetto alle piscine interrate, infatti, permettono di tenere i bambini al sicuro. Inoltre, le piscine gonfiabili sono facili da montare e smontare: è sufficiente scegliere la zona in cui posizionare la base, spianare il terreno destinato all’appoggio, ricoprirlo con un tappeto, gonfiare e riempire di acqua a vasca. La struttura, inoltre, è leggera e particolarmente resistente.

Accessori per piscine gonfiabili

A seconda del modello di vasca scelto e del produttore di riferimento, gli accessori tra cui è possibile scegliere per rendere funzionale e confortevole la propria piscina gonfiabile sono numerosi. Tra gli accessori irrinunciabili ci sono le scalette da appoggiare ai bordi della vasca per entrare e uscire più agevolmente dalla piscina. Un altro pratico accessorio è il tappeto antiscivolo da sistemare sotto la vasca: esso permette di isolare la base della piscina dal terreno, limita il rischio di perforazioni e riduce le occasioni di slittamento della vasca quando il terreno non è uniforme.

Per trasformare il bagno in piscina in un momento di relax non possono mancare le luci led, perfette per creare atmosfera durante le ore serali. Prendersi cura della propria piscina gonfiabile è fondamentale per preservarne le caratteristiche nel lungo periodo: il suggerimento è munirsi di appositi kit di pulizia, manutenzione e riparazione per un’acqua sempre pulita e sigillare eventuali perdite in caso di necessità.