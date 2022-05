A Nucetto prende servizio il nuovo vigile

Prende piena operatività in questi giorni il servizio polizia locale nel Comune di Nucetto, grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Lesegno.

Grazie alle sinergie tra le due amministrazioni si garantisce così una figura che da anni era mancata: una presenza costante, con cadenza settimanale, volta al rafforzamento della sicurezza ed al rispetto delle regole.

La presenza di un presidio di Polizia Locale si rende fondamentale in primis per la sicurezza stradale, visto l’elevato traffico, in particolare di mezzi pesanti, che si è concentrato sulla statale 28 negli ultimi mesi, ma anche per il rispetto delle norme del settore rurale e dei regolamenti comunali, in modo da offrire un equa quanto rispettosa convivenza civile.

"Grazie al Comune di Lesegno" - dichiara il sindaco di Nucetto Enzo Dho - e nello specifico all’Ispettore Capo Claudio Boetti che fisicamente svolgerà il servizio. Nelle prossime settimane verranno altresì messi in funzione i velobox piazzati sul territorio del Comune di Nucetto per la rilevazione della velocità dei veicoli grazie alla sinergia con altre Amministrazioni di valle".