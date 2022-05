Gabriella Roseo: "La prossima amministrazione di Cuneo dovrà dialogare di più con le associazioni di categoria"

Gabriella Roseo è candidata alle prossime amministrative del 12 giugno con Centro per Cuneo.

Donna di grande esperienza politica e amministrativa, ha deciso di tornare ad impegnarsi per la città di Cuneo dopo qualche anno in cui si è dedicata ad altro.

Se c'è una cosa che ha sempre indirizzato il suo impegno istituzionale, e che la caratterizza prima di tutto come persona, è la concretezza. Ed è ciò che l'ha spinta a riaffacciarsi sulla scena politica della città. "Voglio tornare a lavorare per la mia città in modo concreto. Penso a come è cambiata via Roma durante il mio assessorato. Grazie alla collaborazione tra Comune, cittadini e commercianti della via, siamo riusciti a rifare le facciate e a dare il via al grande progetto che ha reso via Roma la strada bellissima che è oggi. E' stato un grande lavoro di squadra e di sinergia. Se si pensa a com'era prima l'asse storico di Cuneo, sembra impossibile che sia potuta diventare così bella e vivace".

Ed è proprio la sinergia e il fare squadra ciò che Gabriella Roseo porterà avanti se sarà rieletta. "Credo sia fondamentale il dialogo con le associazioni di categoria, da tenere vivo e reale. Devono essere, con i cittadini, gli interlocutori principali dell'amministrazione. Per Cuneo, poi, credo sia fondamentale l'attenzione al decoro urbano e la questione infrastrutture, volano per un reale sviluppo economico, culturale e turistico della città".