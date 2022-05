Cavallermaggiore: conviviale del Panathlon Club Valle Maira con Walter Giordanengo

La serata conviviale del Panathlon Club Maira, che ha avuto luogo venerdì 20 maggio presso il Circolo del Caballarium in Cavallermaggiore, ha ospitato in veste di relatore Walter Giordanengo, Istruttore della Federazione Italiana Sport Equestri, Cavaliere, esperto in Comunicazione Naturale ed Etologia Animale.

Walter Giordanengo, brillante e plurititolato Cavaliere (Completo, Dressage, Salto ostacoli) è istruttore Federale F.I.S.E. presso l'Associazione Ippica Dilettantistica A.I.D. “La Riviera” sita in Cavallermaggiore Località Rivaira, 44 immersa nel verde della campagna cuneese.

Il Centro Ippico ospita abitualmente una cinquantina di cavalli scuderizzati, tra quelli di proprietà, di quelli a pensione e quelli utilizzati nella scuola di equitazione rivolta sia agli adulti che ai bambini. Per svolgere al meglio il suo lavoro di istruttore e per conseguire una piena formazione come atleta dello sport equestre, ma anche e soprattutto per il benessere degli animali, Giordanengo ha approfondito ed ottimizzato le sue conoscenze nell'ambito della comunicazione naturale e dell'etologia sviluppando al massimo le teorie dell'Equitazione tradizionale.

L'Etologia indica la moderna disciplina scientifica che studia l'espressione comportamentale degli animali nel loro ambiente naturale: dall'applicazione di tale disciplina alle moderne tecniche di insegnamento dell'Equitazione, scaturisce il reale ed inscindibile binomio cavallo - cavaliere, frutto della migliore tradizione ippica della Scuola italiana.

La brillante serata è stata arricchita dalla proiezione di filmati relativi a recenti gare di salto ostacoli.

L'affiatamento tra cavaliere e cavallo è dimostrato dai molti successi riportati in varie gare e proprio sabato 21 maggio Walter è salito sul gradino più alto del podio durante una competizione avvenuta al Circolo Ippico di Alessandria per la categoria di salto 130 cm in sella al suo sauro Alves des Bergeries come illustrano le fotografie.