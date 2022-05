Inaugurati i nuovi locali del distretto Asl Cn1 in via della Crociata a Moretta

Sono stati inaugurati venerdì scorso, alla presenza del direttore del Consorzio Monviso Solidale Enrico Giraudo, del vicepresidente del Consorzio Paolo Peotta, del dottore Fabrizio Castellino, responsabile Area Servizio Professionale di Saluzzo e del sindaco di Faule Giuseppe Scarafia, i nuovi locali del distretto ambulatoriale dell’Asl Cn1 di Moretta.



Il cantiere in via della Crociata ha riguardato il riassetto dell’intero ambiente per una migliore disposizione degli spazi interni, oltre all’adeguamento strutturale degli impianti.



In particolare i lavori predisposti dal Comune hanno consentito di realizzare un nuovo ufficio per l’assistente sociale oltre a migliorare l’accesso e gli spazi interni, soprattutto le sale d’attesa e i bagni. Il cantiere ha interessato anche la sostituzione degli infissi e alcune opere di sicurezza.



Al taglio del nastro hanno presenziato gli operatori sanitari del distretto. Gianni Gatti, sindaco di Moretta, presente con gran parte dell’amministrazione, ha sottolineato il valore dell’intervento eseguito dal Comune, che permette di valorizzare ulteriormente il servizio e rendere più funzionali i locali.