Sabato a Cuneo il flash mob del Comitato 162 Piemonte

Avrà luogo sabato 28 maggio a partire dalle 10.30 in piazza Galimberti, a Cuneo, il flash mob organizzato dal Comitato 162 Piemonte. L'obiettivo è sostenere concretamente la legge delega in materia di disabilità numero 227, approvata dal parlamento all'unanimità nel dicembre 2021.

"La nostra iniziativa, cominciata con i flash mob di Alessandria e di Torino del’ 8 e del 14 maggio e che proseguirà anche ad Asti il 29 maggio, è successiva all’invio di una nostra lettera aperta al Ministro per le Disabilità Sen. Avv. Erika Stefani la cui risposta leggeremo, insieme alla lettera aperta, nel corso del flash mob" si legge nella lettera inviata dal comitato. "Ciò che ribadiremo anche a Cuneo, in sostegno alla legge, è che i decreti attuativi della Legge Delega (attualmente in fase di stesura presso le apposite commissioni redigenti) dovranno prevedere effettivamente progetti personalizzati di Vita Indipendente come servizio di base del sistema integrato dei servizi sociosanitari, mediante la riconversione delle risorse attualmente destinate all’istituzionalizzazione in servizi a supporto della domiciliarità e alla vita indipendente".

Il comitato è composto da oltre 200 famiglie di persone con disabilità del Piemonte. E' nato per promuovere l'attuazione della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in regione.

"Nel flash mob si darà voce a questi stessi principi con la lettura di articoli della Convenzione e dell’art. 5 della Legge Delega intercalati da intervalli musicali. Oltre, come detto, alla lettura della lettera aperta del Comitato al Ministro ed alla sua risposta" concludono gli scriventi.