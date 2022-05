Natural Look Bernezzo: scopri i trattamenti relax e rinfrescante per la tua cute

Il negozio di Natural Look parrucchieri uomo e donna di Bernezzo è un ambiente tranquillo e professionale dove ogni persona trova le giuste risposte ai propri bisogni. I miei servizi sono rivolti per uomo donna e bambino

In questo periodo lavoriamo con una tricologa per analizzare al microscopio lo stelo dei nostri capelli. La tricologia è la scienza che studia l'anatomia e la fisiologia dei capelli, della pelle e dei suoi annessi cutanei.

Viola “… grazie a questo approccio si riesce a fare una valutazione corretta sia del bulbo che dello stelo del capello, così di conseguenza riusciamo ad applicare i giusti trattamenti per il bisogno dei capelli …” poi ci precisa che “…potrebbe essere sembrare una cosa semplice ma in realtà non è così perché alla base di questa applicazione c’è tanto studio e passione”.

Con l’arrivo dell’estate, Natural Look propone trattamenti relax e rinfrescanti per la tua cute e in più c’è la possibilità di provare e acquistare i i prodotti solari per la cura del capello e del corpo firmati Adua professional.

Natural Look parrucchieri uomo e donna è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00. Giorni di chiusura: martedì e domenica.

Natural Look si trova a Bernezzo, in via Monte Tamone 10.

Per informazioni e prenotazioni chiamare o scrivere un messaggio WhatsApp al numero 351-7540333.

Facebook https://www.facebook.com/Natural_Look_Parrucchiera-103896621852595

Instagram https://www.instagram.com/explore/locations/103896621852595/natural_look_parrucchiera/