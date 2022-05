A prescindere dal posto nel quale viviamo in Italia anche se chiaramente il centro-sud è molto più caldo piccola non possiamo non informarci sulla possibilità di climatizzare una casa e quindi parliamo di casa nostra naturalmente o di qualche amico e amica che ci ha chiesto consigli e gli si apre un mondo.

Nel senso che poi intanto bisognerà fare un giro e andare a parlare con gli esperti nel settore.

Perché per quanto ci si possa informare su internet poi non è facile avere tutte le competenze e tutte le conoscenze per poter decidere, e a quel punto dovremmo vagliare le varie possibilità a nostra disposizione.

Di sicuro dovremmo preoccuparci di trovare dei sistemi di climatizzazione che siano innovativi per il massimo comfort ma sono anche efficienti e garantiscono un risparmio energetico per non farci spendere troppi soldi le bollette.

Anzi tra l'altro le persone spesso hanno questa remora comprare un climatizzatore non perché non si possono permettere la spesa da qui su perché magari dall'altra si può pure comprare a rate quindi questo problema sarebbe superato, ma poi avrebbero paura di accendere il climatizzatore e di non saperlo usare bene o di aver comprato un impianto poco efficiente quindi spendere un sacco di soldi.

Quindi per fare una sintesi una persona deve trovare un impianto di climatizzazione che si può permettere naturalmente a livello economico ma che sia innovativo ed efficiente per non spendere troppi soldi.

Quindi ci vogliono le caratteristiche di innovazione e l'abbiamo detto e potrebbe riguardare ad esempio il controllo Smart a distanza.

Bisogna trovare dei professionisti ed esperti del settore che sanno come guidarci

E poi per quanto riguarda la praticità riguarda la possibilità di settare le modalità di funzionamento e poi molte persone giustamente ricercano la silenziosità perché spesso questi dispositivi possono essere anche molto rumorosi

Naturalmente poi bisognerà prediligere dei dispositivi a basse emissioni per non mettere in difficoltà l'ambiente e soprattutto il suo periodo e poi trovare dei materiali carini e non sarebbe male.

Fatte queste premesse poi è chiaro che ci sono varie opportunità e la prima di cui si parla naturalmente il condizionatore che quella è che non c'è più nota e quando parliamo di raffrescamento pensiamo giustamente a lui.

E consideriamo che esistono tanti tipi di modelli in commercio e ad esempio si sono quelli a tecnologia inverter che riesca a mantenere la temperatura costante mediante una modulazione della potenza così che non debbano spegnersi e riaccendersi di continuo e poi anche i modelli a pompa di calore che tra l'altro possiamo stare in inverno anche per riscaldare casa

Poi c'è chi prende in considerazione per climatizzare casa anche il raffreddamento a pavimento che un'ottima alternativa ai climatizzatore d'aria perché riesce a creare delle temperature confortevoli nelle casa e allo stesso tempo con un grande risparmio di energia

E ne abbiamo menzionate solo due ma ce ne sarebbero altre ma quello che è importante poi trovare dei professionisti all'altezza che sappiano guidarci in questa scelta