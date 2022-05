Temptation Island: perché non andrà in onda nella programmazione tv di canale 5

Duro colpo per i telespettatori italiani. Il noto reality show firmato Canale5 “Temptation Island” non andrà più in onda quest’estate. Diversi siti che trattano di programmi tv, avevano già lanciato in precedenza la notizia ma con qualche riserva, infatti c’era ancora speranza per gli affezionati telespettatori che il reality potesse essere registrato dopo l’estate. Ma a dare la notizia definitiva è TvBlog che scrive: “Secondo quanto ci risulta, Temptation Island non andrà in onda neanche dopo l’estate”. Quel che adesso ci si domanda ormai, vista la certezza del non rinnovo è il motivo del perché Temptation Island non andrà in onda, quale sarà il programma che prenderà il suo posto, e soprattutto cosa succederà al suo conduttore Filippo Bisciglia.

Problemi legati al format

La notizia della cancellazione dello show è stata una sgradita sorpresa tra gli appassionati, visti gli ottimi risultati di share e l’incredibile seguito accumulato negli anni. Pare infatti che la sua cancellazione sia dovuta a dei problemi legati al format originale.

Temptation Island è nato negli Stati Uniti e acquistato in seguito dalla Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. Molti di certo non lo ricorderanno ma la prima edizione fu trasmessa nel 2005 su Mediaset sotto il titolo di “Vero Amore”, e condotto dalla stessa Maria De Filippi. Per la seconda edizione dovremmo aspettare il 2014, quando sotto la conduzione di Filippo Bisciglia il programma rinacque sotto una nuova luce.

La fine del reality show

Per otto anni, Temptation Island ha fatto compagnia a milioni di Italiani durante le lunghe estati bollenti diventando vero e proprio oggetto di discussione non solo sul web, ma anche nella quotidianità, rompendo e fuoriuscendo dalla bolla televisiva. Inoltre lo show ha sfornato una serie personalità ancora in voga nel nostro paese, ad esempio ricordiamo qualche nome come: Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma, Sara Affi Fella, Georgette Polizzi, Davide Tresse. Nel 2018 fa il suo debutto “Temptation Island VIP”, la versione del reality condotta prima da Simona Ventura, poi da Alessia Marcuzzi, che vedeva come protagonisti volti già noti nel mondo dello spettacolo. A quanto rivela TvBlog però in Fascino è tutto fermo, a differenza di altri Show della produzione come Amici, Uomini e Donne o C’è posta per te.

In poche parole tutto andrebbe a ridursi ad un problema di diritti e non altro, visto il gigantesco successo ottenuto negli anni. Il non rinnovo dei diritti forse potrebbe significare un nuovo format in arrivo per soppiantare quello precedente.

Che ne sarà di Filippo Bisciglia

Quel che i fan si domandano, vista la rassegnazione sull’ormai fine del programma, è cosa succederà adesso a Filippo Bisciglia. Il noto conduttore infatti, aveva come unico impegno televisivo lo sfortunato reality, e adesso che tutto è finito, la domanda che tutti si pongono è se gli saranno assegnate altre conduzioni in altre produzioni. È da escludere che la rete lo accantoni, visto il successo come conduttore e la risposta positiva nei suoi confronti da parte del pubblico. Al momento le uniche produzioni attive in casa Fascino sono quelle già andate in onda precedentemente, e non c’è nulla in vista che faccia presagire nuovi show o reality in arrivo.

Il nuovo palinsesto estivo di Canale5

In tutta questa storia la cosa più certa è che adesso il palinsesto estivo di Canale5 si ritroverà con un buco da riempire dopo anni. Al momento la programmazione ufficiale non riporta nessuna novità per la stagione in arrivo, se non per il programma “L’Isola dei famosi” che si allungherà e verrà posizionato anche in estate. Per il resto sono previste puntate inedite di Avanti un altro, repliche di programmi come Zelig o Scherzi A Parte e la messa in onda della saga Mission Impossible. Per il resto, per programmi inediti dovremmo aspettare notizie ufficiali dalla rete, anche se l’estate si avvicina e sembra improbabile un nuovo reality show in arrivo.