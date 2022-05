Cardè, rubati i fiori che erano stati posti sul ponte del Po all’ingresso del paese

“13 giorni sono durati i fiori che avevamo posto sulla ringhiera del ponte del Po per abbellire l’ingresso del paese. Qualche imbecille ha fatto il colpo grosso: è riuscito a portarne via addirittura otto. Rapina milionaria degna del migliore Arsenio Lupin”.

Così il giovane sindaco di Cardè, Matteo Morena, denuncia l’atto di vandalismo verificatosi nei giorni scorsi

“Ne metteremo altri – assicura Morena - e non ci lasceremo scoraggiare da questi episodi che però provocano rabbia e tristezza. Il costo non ricade sulla comunità, li paga il sottoscritto, ma quello che più dispiace è vedere vanificato il lavoro dei volontari che ogni giorno li curano e li accudiscono. Un lavoro prezioso, silenzioso e lontano dai riflettori che però viene vanificato da un brutto gesto come questo. Ovviamente – promette il sindaco – cercheremo di risalire ai responsabili”.