 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 11 marzo 2026, 14:02

Camion esce di strada tra Villanova Solaro e Moretta. Tratto della Sp 133 temporaneamente chiuso

Sul posto un’autogru per il recupero del mezzo. Traffico interrotto nel tratto interessato dall’incidente

Il mezzo pesante in un prato adiacente la Sp 133 tra Villanova Solaro e Moretta temporaneamente chiusa

Il mezzo pesante in un prato adiacente la Sp 133 tra Villanova Solaro e Moretta temporaneamente chiusa

La strada provinciale 133 tra Villanova Solaro e Moretta è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Un autocarro che trasportava derrate alimentari è uscito di strada, terminando la corsa in un prato, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e dei mezzi di recupero. 

Sul posto è intervenuta un’autogru incaricata di rimettere in carreggiata e recuperare l'autocarro.

Per consentire le operazioni in sicurezza, il traffico è stato interrotto nel tratto interessato dell’arteria provinciale. Le operazioni di rimozione del mezzo sono in corso e la riapertura della strada avverrà una volta completato il recupero del mezzo pesante e ripristinate le condizioni di sicurezza della carreggiata.

Si registrano inevitabili disagi alla circolazione nella zona, con deviazioni per gli automobilisti che devono percorrere strade alternative tra Villanova Solaro e Moretta.

Anna Maria Parola

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium