Camion esce di strada tra Villanova Solaro e Moretta. Tratto della Sp 133 temporaneamente chiuso

La strada provinciale 133 tra Villanova Solaro e Moretta è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Un autocarro che trasportava derrate alimentari è uscito di strada, terminando la corsa in un prato, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi e dei mezzi di recupero.

Sul posto è intervenuta un’autogru incaricata di rimettere in carreggiata e recuperare l'autocarro.

Per consentire le operazioni in sicurezza, il traffico è stato interrotto nel tratto interessato dell’arteria provinciale. Le operazioni di rimozione del mezzo sono in corso e la riapertura della strada avverrà una volta completato il recupero del mezzo pesante e ripristinate le condizioni di sicurezza della carreggiata.

Si registrano inevitabili disagi alla circolazione nella zona, con deviazioni per gli automobilisti che devono percorrere strade alternative tra Villanova Solaro e Moretta.