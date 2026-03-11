Moretta, musica e parole per raccontare le conquiste delle donne

Venerdì 13 marzo alle 21, a Moretta, nel Salone polifunzionale di Cascina San Giovanni, l’associazione culturale La Ginestra propone lo spettacolo “Donne, Canzoni, Diritti”, un percorso tra musica e parole dedicato al ruolo delle donne nella storia sociale contemporanea.
“L’iniziativa – spiegano gli organizzatori - ripercorre le principali tappe delle lotte femminili dall’inizio del Novecento fino ai giorni nostri, mettendo al centro l’impegno per la conquista dei diritti sociali, politici e civili. Dalle prime battaglie per la dignità sul lavoro, passando attraverso la conquista del diritto di voto, ottenuto in Italia ottanta anni fa, la serata offrirà uno sguardo sui cambiamenti che hanno trasformato la condizione femminile grazie all’azione dei movimenti delle donne”.
Ad accompagnare il pubblico saranno le interpretazioni musicali di Chiara Saccheggiani alla voce, Bernardino Cagliero alle tastiere ed Ezio Tarabra alla chitarra, con un repertorio che attraversa le melodie e i brani simbolo di queste battaglie.
“L’appuntamento – concludono dall’associazione La Ginestra - vuole essere un momento di riflessione sui traguardi raggiunti, ma anche sulle sfide ancora aperte: un’occasione per valorizzare le conquiste ottenute, ribadire la necessità di difenderle e riaffermare l’importanza di proseguire nel cammino verso la piena emancipazione femminile”.
Ingresso libero.