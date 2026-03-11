Mobilità del Futuro: l’AFP di Dronero alla Gara Nazionale di Rimini SEL3C4RS

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la partecipazione dell'AFP di Dronero alla SEL3C4RS (Sustainable Electric Cars Race for Students), la Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile tenutasi a Rimini dal 4 al 6 marzo 2026. L'evento, organizzato dall'Itis Vallauri di Fossano per l'anno scolastico 2025/2026, ha visto sfidarsi molti istituti tecnici italiani e scuole professionali a indirizzo elettrico e meccanico.

La competizione si è svolta in un palcoscenico d’eccezione: la fiera "KEY 2026 – The energy transition Expo", l’appuntamento internazionale di riferimento per le energie rinnovabili e la transizione energetica. In questo contesto, 25 scuole provenienti da tutta Italia — dalla Valle d’Aosta alla Sicilia — hanno presentato prototipi di veicoli elettrici progettati e realizzati interamente dagli studenti.

L'obiettivo dell'iniziativa, promossa dalla "Rete di scuole per la mobilità sostenibile", è quello di unire la didattica alla pratica, utilizzando metodologie come il problem solving e il learning on the job per preparare i giovani alle sfide del mondo del lavoro.

Il team dell'AFP di Dronero ha dimostrato una competenza tecnica di altissimo livello.

La squadra era composta dagli studenti del IV anno del corso “Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione”: Matteo Carvelli, Stefano Dutto, Lorenzo Goletto, Manjeet Singh sotto la guida del prof. Sergio Gianti.

I ragazzi hanno ottenuto risultati straordinari: un prestigioso terzo posto nella prova di Endurance e il 9° posto nella classifica generale nazionale.

Al fianco degli studenti, per testimoniare l'importanza dell’evento, erano presenti la Direttrice del Centro don Rossa di Dronero Laura Demaria e la Direttrice Generale dell’AFP Ingrid Brizio, che hanno espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto.

La competizione non è stata solo una sfida tecnica, ma un'importante occasione di inclusività e collaborazione tra territori diversi, confermando l'eccellenza formativa dell'istituto nel panorama della mobilità elettrica.