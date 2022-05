Elezioni comunali: la lista della Lega presenta il proprio sostegno a Franco Civallero [VIDEO]

Si è tenuta nella serata di ieri (venerdì 27 maggio), a partire dalle 20.30, la presentazione della lista della Lega a sostegno della candidatura di Franco Civallero a sindaco di Cuneo.

L'incontro ha avuto luogo in sala Falco, nel Centro Incontri della Provincia, e ha visto riunita l'intera lista composta da Gigi Mastrangelo, Maria Carla Chiapello, Valter Bongiovanni, Laura Peano, Ilaria Baricalla, Lorena Bellino, Angela Berlanzoli, Sebastiano Bertero, Luca Bertolini, Elena Bisotti, Lucia Botta, Paola Celio, Giuseppe Colucci (detto Pino) , Andrea Curti, Antonietta Fava, Osvaldo Garino, Alan Gili, Edoardo Giordano, Davide Mandarano, Mauro Marchisio, Danilo Migliore, Lidia Morra, Silvana Olivero, Maria Pia Palladino, Davide Parola, Luca Pejrona, Maria Luisa Penna, Nicola Perna, Matteo Quaglia, Carmine Rapuano, Flavio Silvestro.

Tra i presenti in sala anche Lorenzo Forano, 23 anni: "Le politiche giovanili sono ovviamente il mio cavallo di battaglia - ha detto - : negli anni si è fatto troppo poco per i giovani, quando invece non si è remato loro contro. Serve una Cuneo più attrattiva, i giovani sono costretti a spostarsi in altre città come Torino o Mondovì per aver spazi a loro dedicati. Tutto questo deve cambiare".

Presenti, oltre ovviamente al candidato sindaco, anche il senatore Giorgio Bergesio, il consigliere regionale Paolo Demarchi, il capogruppo alla Camera e coordinatore regionale Riccardo Molinari, e l'onorevole Alberto Gusmeroli. La serata è poi continuata con il convegno "Economia Lavoro Tasse".

"Siamo tutti uniti con l'unico obiettivo di dare a Cuneo una seria svolta, dopo i decenni di amministrazione sinistroide - ha detto Civallero - . Se si ascoltano i comizi della candidata del PD è facile pensare che Cuneo sia una specie di Eden dove tutto funziona benissimo. In realtà i problemi ci sono e sono diversi, figli di una serie di amministrazioni disattente al volere della città".