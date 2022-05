Tre giorni di eventi per festeggiare i sei anni di Open Baladin Cuneo

Per 3 giorni dal 10 al 12 giugno piazza Foro Boario a Cuneo, si animerà di eventi.

Era il 2016 quando in una bellissima serata di maggio, Open Baladin veniva inaugurato a Cuneo.

Centinaia di cuneesi quella sera si riversarono nella piazza che ospita il locale e che da quel giorno è diventata “Piazza Viva” assumendo un ruolo centrale nella vita socioculturale della città.

Per festeggiare questo importante anniversario il locale ha organizzato un fitto calendario di eventi, in collaborazione con i tanti partner con cui da anni condivide iniziative: scrittorincittà, Biblioteca Civica Cuneo, Take Over, FabLab Cuneo, Noi4you Cuneo, Associazione degli Amici delle Biblioteche e della Lettura, Connecting Worlds, Urbact e Città di Cuneo.

Ecco tutti i dettagli del ricco programma:

Venerdì 10 giugno

ore 19.00 - 20.00 – presentazione progetto "SERVANOT" in collaborazione con FabLab Cuneo

Presso il LAB all’interno del Baladin, presentazione del progetto "SERVANOT YOKAI", una struttura di 3 metri in polistirolo posizionata sul palco di piazza Foro Boario, mappata e dipinta nei giorni della manifestazione.

ore 19.00 - 22.00 – aperitivo in piazza con il Dj set by DJ PIDDU

ore 22.00 - 22.30 – video mapping "SERVANOT YOKAI" palco della piazza Foro Boario

ore 22.30 - 24.00 – concerto RHAPSODY POP CHOIR presenta LET’S CELEBRATE!

Venti voci accompagnate da una band di 6 elementi, presenta “Let’s Celebrate!”, uno spettacolo sui grandi successi della disco dance anni 70. Gloria Gaynor, Donna Summer, The Trammps, Earh Wind & Fire sono alcuni esempi dei brani che hanno fatto ballare intere generazioni e che vi faranno tornare indietro nel tempo. Parte dell'introito di questa serata verrà donato all'Associazione “Noi4you”, che festeggia il 3° anniversario (18 maggio 2019), sportello di ascolto e di aiuto contro la violenza.

Sabato 11 giugno

ore 9.30 - 10.30 - scrittorincittà presenta "B&B: BOOK&BREAK” con LUCA BIANCHINI – “Le mogli hanno sempre ragione" - Mondadori. Presso il LAB all’interno del locale.

ore 17.00 - 18.00 – inaugurazione mostra d'arte di EMMANUELA ZAVATTARO "(S)CONFINI". All’interno del locale.

ore 18.00 - 20.00 – "Connecting Worlds" Connettere Mondi, public talk + live set MAGDA DRODZ

Presso il LAB all’interno del locale, talk in collaborazione con il Comune di Cuneo per il progetto “Connecting Worlds”, con l’artista MAGDA DRODZ, che presenterà il suo live set ispirato al cambiamento climatico contornato da immagini video che scorreranno su led-wall.

ore 19.00 - 22.00 – aperitivo in piazza con il Dj set by DJ REGHE

ore 22.00 - 22.30 – video mapping "SERVANOT YOKAI" palco della piazza Foro Boario

ore 22.30 - 24.00 – concerto in piazza di MATTHEW LEE

Domenica 12 giugno

ore 9.30 - 10.30 – scrittorincittà presenta "B&B: BOOK&BREAK” con IRENE BORGNA – “Manuale per giovani stambecchi”. Presso il LAB all’interno del locale.

ore 10.30 - 20.30 – Take Over Street Market (mercatino ed esposizioni di artigianato ed hobbisti locali e non)

ore 10.30 – 20.30 inaugurazione del dehors estivo di Open Baladin Cuneo “BALADIN LOUNGE"

Durante la giornata live painting by “SERVANOT” e Laura Lo Forte. Ad accompagnare il Dj set con i vinili by Gambo, Discofresco e Philo.

Alcuni eventi correlati:

"Voltare pagina: la seconda vita dei libri > Il mercatino dei libri dismessi dalle biblioteche"

10-12 giugno 2022

Biblioteca civica (via Cacciatori delle Alpi 9)

ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV realizzerà un mercatino di libri usati allo scopo di finanziare l'acquisto di libri nuovi e la realizzazione di attività per le biblioteche di Cuneo.

L’ABL metterà a disposizione del pubblico (contributo minimo 1 €) migliaia di libri dismessi negli anni dalle biblioteche, per adulti e per ragazzi.

“Connecting worlds / Connettere mondi”

10-12 giugno 2022

Piazza Galimberti – Via Roma – Casa del Fiume

Installazioni video, audio, site specific e progetti espositivi

Connecting worlds / Connettere mondi è concepito come una rassegna di eventi, il cui focus tematico è incentrato sul concetto di esplorazione e di connessione con specie viventi, mondi e luoghi dell’alterità.

Il tema della “connessione” che si intende esplorare si muove in una duplice direzione.

Da un lato quella che dobbiamo ricercare con il mondo naturale, vivente e non vivente con il quale coesistiamo, dall’altro, quella geografica e transfrontaliera con il territorio francese della Valle Roya, distrutta, nell’ottobre del 2020, dalla “tempesta Alex”.