Tra una settimana l'apertura dell’11° Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana

Portare sotto i riflettori il territorio, procurando impulsi per la valorizzazione delle sue risorse e fornire –contestualmente– proposte concrete per mitigare le criticità che lo opprimono.

E' questo l'obiettivo degli organizzatori del Salone del Libro di Montagna che giunge quest'anno alla sua 11ª edizione, in programma sabato 19 e domenica 20 luglio presso la Sala Consiliare del Municipio di Frabosa Sottana (g.c.).

L'appuntamento, promosso dall'Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco, prevede presentazioni librarie e conferenze cui prenderanno parte scrittori, giornalisti, studiosi ed esperti.

Fil-rouge della rassegna è la montagna – in particolare quella piemontese – che si raccorda con la Liguria e la Francia, territori uniti da un legame alpino che si concretizza, in questo caso, in forma letteraria.

Le grandi passioni, quelle che nascono e si sviluppano attraverso l'amore per l'ambiente, la natura e l'economia che da esse ne scaturisce, proveranno ad intrecciarsi, per due giorni, con una serie di proposte culturali e letterarie.

Il programma della 11ª edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana propone, al termine dell'inaugurazione, in programma alle ore 10,00 di sabato 19 luglio, un interessante Conferenza sul tema: «Focus sulla Montagna in Italia a 360°: dallo spopolamento al cambiamento climatico. Gli scenari futuri e presentazione del Libro bianco sulla Montagna». Relatore sarà il Professor Luca Giupponi dell’Università di Milano, Polo UNIMONT Università della Montagna con sede a Edolo (Brescia).

Ricca di personaggi di primo piano si preannuncia anche la parte del programma riservata alle presentazioni letterarie. Saranno dieci i libri che verranno presentati direttamente dagli autori. Curiosità di questa edizione, le donne scrittrici sono in maggioranza rispetto agli uomini.

Ad aprire la rassegna sabato 19 alle ore 15,30 Barbara Crepaldi, che presenterà il libro “I Fratelli Silver. Avventure magiche nella Città Fantasma” seguita alle 16,30 da Claudia Vignolo con “Il frutto del peccato” alle 17,30 sarà la volta di Angela Delgrosso curatrice dell’antologia “Cuneesi per sempre” assieme a due degli autori Claudia Vignolo e Paolo Ambrogio; alle 18,30 sarà la volta di Cinzia Dutto autrice di “La tua stagione” per concludere alle 21,15 con Stefano Sicardi che proporrà il libro “L’ola dij marenghin”.

Domenica 20 luglio alle 15,30 sarà poi la volta della scrittrice Alice Mariano che proporrà “Alle spalle il tramonto”, a seguire alle 16,30 Graziella Belli, con “I campi di patate fanno le onde” seguita alle 17,30 da Franca Acquarone con “Quello che non sai più dire”. A concludere la serie di presentazioni librarie sarà Bruno Vallepiano alle 18,30 con il suo ultimo lavoro “Il freddo nelle ossa”.

L’11ª edizione del Salone del Libro di Montagna è ad ingresso libero ed è organizzata dall'Associazione Culturale Valle Maudagna presieduta da Gianni Dulbecco.

Presso la Sala Consiliare del Municipio che ospita la rassegna, sarà presente uno stand espositivo della Libreria Confabula di Mondovì dove troverete i libri presentati al Salone e non solo.

L’11ª edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana gode dei patrocini della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Frabosa Sottana.

Si avvale dell'importante contributo della Fondazione CRC, della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi del Comune di Frabosa Sottana e di alcune aziende di Piemonte e Liguria.

Il programma completo degli eventi è sul sito salonelibromontagna.blogspot.it Sarà possibile seguire l’evolversi dell’11° edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana anche attraverso il profilo Facebook “Salonelibromontagnafrabosa”