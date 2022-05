Com’era Saluzzo negli anni ’20 del Novecento? Il suo volto in 150 cartoline

Saluzzo, via Piave angolo via Spielberg negli anni '20

Com’era Saluzzo negli anni ’20 del Novecento? Si potrà vedere nella mostra di cartoline d’epoca “Saluzzo ad uso del cittadino e del viaggiatore - Settembre 1927” che sarà inaugurata mercoledì 1° giugno alle 18, al Monastero della Stella (in piazzetta Trinità 4/a – Saluzzo).

La mostra è stata curata da Anna Maria Faloppa, ricercatrice di “storie” saluzzesi, nell’ambito del progetto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo ha dedicato a “Il Novecento nel Saluzzese”.

Le cartoline esposte sono state gentilmente concesse dai collezionisti del Circolo filatelico e numismatico “Bodoni” di Saluzzo: Mattia Cacciolato, Luciano Drua, Luca Fino, Carlo Peirasso.

«Con il sottofondo di famose canzoni e arie d’operetta del tempo - spiega Anna Maria Faloppa - la mostra restituisce un’immagine della città negli anni ’20 del 1900. Palazzi e monumenti, hotel e caffè, nuove strade e affollati mercati, convitti e “uffizi miliari” insegne di cinema e vetrine di negozi rivivono in circa 150 cartoline d’epoca, alcune molto rare.

La mostra – continua Faloppa - si focalizza su un anno fatidico per la storia economica e sociale di Saluzzo, ossia il 1927. In quell’anno, infatti, si svolge per la prima volta la mostra d’antiquariato e d’artigianato saluzzese, destinata negli anni successivi a raggiungere la dimensione nazionale grazie alla lungimirante visione del commendator Amleto Bertoni.

Le cartoline – conclude la ricercatrice saluzzese - traducono in immagini il testo della “Guida” artistico-statistica pubblicata da monsignor Carlo Fedele Savio nel 1927 appositamente per la prima edizione della mostra inaugurata domenica 4 settembre dal principe di Piemonte Umberto di Savoia, in visita ufficiale alla città".

La mostra è visitabile dall’1 al 5 giugno e dall’11 al 12 giugno nei seguenti orari: 9,30 – 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30. Su prenotazione si possono effettuare visite guidate a gruppi o alle scuole.

Info al numero del Monastero della Stella: 0175-291447.

Ingresso libero.