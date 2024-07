L'Associazione Culturale Immigrati Alba scrive alla nuova Amministrazione: "Importante coinvolgerci nella gestione dei migranti"

"A nome dell'associazione A.C.I.A ODV (Associazione Culturale Immigrati Alba ODV), desideriamo sottolineare la nostra presenza attiva nel territorio e il nostro impegno costante nelle questioni migratorie. È fondamentale per noi essere coinvolti nelle discussioni e nelle decisioni relative alla gestione dei flussi Immigratori". Inizia così il messaggio che Abdelkhalek Elbounadi, presidente e fondatore dell'Associazione ha rivolto all'Amministrazione del sindaco Alberto Gatto.

La lettera prosegue: "Crediamo fermamente che sia necessario continuare a lavorare per migliorare la situazione e chiediamo che la nostra associazione venga coinvolta attivamente nei tavoli di discussione e nelle iniziative riguardanti la gestione delle politiche migratorie. Il nostro contributo può essere prezioso per cercare soluzioni più umane e efficaci a queste problematiche. Abbiamo sempre raggiunto ottimi risultati, sia con l'Amministrazione precedente, attraverso l'assessore Elisa Boschiazzo, che nelle collaborazioni con il Consorzio socio-assistenziale e speriamo di poter continuare su questa linea e di essere coinvolti".

Da parte sua l'assessore alle Politiche sociali Donatella Croce ha confermato che sarà fissato un incontro alla presenza anche del sindaco Alberto Gatto.

L'Associazione A.C.I.A., nata nel 2014, offre servizi gratuiti a immigrati, richiedenti asilo, rifugiati, ma si adopera anche per mediazioni culturali, collaborando con il comando dei carabinieri e sviluppando dei progetti con il Consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe e Roero e con le scuole. L'attività si svolge presso il Centro di servizio per il volontariato in corso Europa 45, dove c'è uno sportello per l’integrazione e per l’orientamento. Chi avesse bisogno di più informazioni può scrivere una mail a: aciaimmigrati@gmail.com. o telefonare al 3805998758.