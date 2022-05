“Uno sport per tutti” alla Conviviale di maggio del Panathlon monregalese

Il Panathlon è un Movimento internazionale per la promozione e la diffusione della cultura e dell'etica sportiva, secondo il riconoscimento ufficiale del CIO, e si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli. Il termine "Panathlon", proveniente dalla lingua greca, può essere tradotto con l'espressione "insieme delle discipline sportive", mentre il motto "Ludis Iungit" significa "uniti dallo sport".

Con queste parole Ezio Tino, Presidente del Panathlon Club – Mondovì, ha accolto i proff. Monica Daziano e Federico Bausone dei Licei di Mondovì durante la Conviviale svoltasi mercoledì 25 maggio presso il rinnovato (nuova gestione) ristorante dello Sporting Club Mondovì.

Gli insegnanti hanno presentato l’iniziativa “Uno sport per tutti” inizialmente prevista per domenica 29 maggio presso il centro polisportivo del Beila a Mondovì (rinviata in seguito al maltempo e di cui si sta cercando di riprogrammare lo svolgimento): organizzata dal Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Scientifico Sportivo di Mondovì, in collaborazione con l’Associazione “La stella Polare Onlus” di Caselle Torinese, è un evento dedicato al tema “sport e disabilità”, come evoluzione del progetto “basket in carrozzina” ormai da anni inserito nel Piano dell’Offerta Formativa del liceo. Con il Patrocinio del Comune di Mondovì e del Panathlon Mondovì e la partecipazione di molte società sportive monregalesi, adulti e bambini sono invitati a provare le varie discipline sportive (dal tennis al basket, dal tennis tavolo alla pallavolo, dal tiro con l’arco all’aikido, dal beach volley al sitting volley, passando per l’atletica) accanto a chi ha adattato la propria specialità agonistica alla disabilità, sperimentando quanto lo sport possa essere prezioso veicolo di inclusione, nonché occasione d’incontro e socializzazione.

Gli insegnanti infine hanno illustrato le caratteristiche didattiche e curricolari del Liceo scientifico sportivo monregalese, presentato l’offerta formativa ed evidenziato le peculiarità rispetto ad altre scuole.