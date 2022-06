LE NUOVE MODE… non c'è nulla da sorridere

Negli ultimi anni sono aumentati gli stereotipi di bellezza anche per il sorriso.

Il fenomeno sta colpendo in modo trasversale tutto il mondo. Non si tratta del sogno di avere denti bianchissimi e il sorriso impeccabile come quello delle star. I giovani oggi puntano ad altri canoni estetici, decisamente più eccentrici.

Miti che sarebbe meglio non imitare

Se non siete stati testimoni delle nuove mode per quanto riguarda l’aspetto del sorriso, probabilmente non siete ancora del tutto contagiati dalle influenze dei social media. Purtroppo non è andata così bene a molti ragazzi che dopo aver visto i propri idoli presentare modelli di trasformazione fisica a volte decisamente troppo audaci, hanno pensato bene di imitarli. La legittima rivendicazione di scrivere da sé la storia del proprio corpo spesso porta ad esiti preoccupanti. Questa non vuole essere una crociata contro i social media, perché molti creator condividono contenuti che aiutano ad amarsi di più. Sono molto attive campagne di Body positive che trasformano gli inestetismi in caratteristiche da mettere in evidenza. È solo un campanello di allarme perché i più giovani spesso non sanno distinguere tra i modelli da imitare e quelli da cui prendere le distanze nella valanga di immagini che scorrono nei loro feed.

La ricerca di una nuova estetica lede la salute orale

I canoni di bellezza non sono più proposti e stravolti solamente dai vip. Nuovi personaggi si stanno facendo largo tra le opinioni che contano. Quali sono, quindi, i nuovi modelli di sorriso che impazzano tra i più giovani? Nonostante dalle pagine social di Gucci arriva il messaggio che il rossetto rosso si porta soprattutto con i denti storti, il web è diviso tra modelli di sorrisi perfetti e sorrisi ritoccati. Dopo i denti da coniglio e la bocca da vampiro, ai follower di alcuni influencer è stato proposto il sorriso da squalo. Il modo con cui le persone hanno ottenuto questo aspetto è preoccupante: è bastato utilizzare una lima per le unghie, come insegnano le celebrità del web! I più intraprendenti sono partiti per la Turchia per sottoporsi al trattamento dentale estetico per ottenere i tanto desiderati denti da squalo. Tutte queste pratiche sono lesive per la salute orale. Ne abbiamo parlato con gli Odontoiatri di Unica Clinica Dentale.

L’opinione dei dentisti

“La situazione è critica perché l’erosione deliberata dello smalto dentale provoca danni irreversibili. Lo smalto, la porzione superficiale del dente, ha il preciso scopo di difenderlo e irrobustirlo. Alcuni trattamenti prevedono che lo smalto venga limato, ma il professionista sta esattamente quanta porzione di materia può essere eliminata in sicurezza. Si esegue questo trattamento quando si devono inserire capsule o faccette dentali. Limandosi lo smalto dentale da soli si rischia di andare troppo a fondo e di esporre il nervo, oltre che di danneggiare le gengive.”

Per approfondimenti, appuntamenti o visite di controllo contattare

Unica Clinica Dentale - numero verde 800629579

Sede MONDOVÌ Piazza Cerea, 15 (Mondovicino Shopping Center) Tel: 0174.529.709

Sede CUNEO Via Cascina Colombaro, 4 (zona IPERCOOP) Tel: 0171.500.055

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 145 (del 30/12/2018) - Direttore Sanitario Cuneo: Dott. Gabriele Borodako, Iscrizione Ordine Odontoiatri Cuneo n 601; Direttore Sanitario Mondovì: Dott.ssa Rossella Sola, Iscrizione Ordine Odontoiatri Cuneo n 567. GRUPPOUNICA Srl - P.Iva 03818850046