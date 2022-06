Nasce a Costigliole Saluzzo la Sagra dell'albicocca Tonda di Costigliole

Mentre il vicesindaco Nicola Carrino , l’assessore all’agricoltura Ivo Sola e il direttore della cooperativa Albifrutta Flavio Lovera progettano la prima edizione della kermesse, in programma il weekend del 9/10 luglio, la prima settimana del mese il sindaco Fabrizio Nas i sarà ospite del Comune di Quiliano, in provincia di Savona, dove storicamente si coltiva la Valleggia, un prodotto molto simile alla Tonda di Costigliole, valorizzato da una sagra locale che cade sempre la prima settimana di luglio.

Il Comune ha allacciato un rapporto stretto con l’amministrazione di Quiliano e sta avviando un progetto condiviso di promozione dei prodotti, che si vorrebbe in futuro ampliare. Per cominciare, alcuni amministratori liguri saranno ospiti di Costigliole durante la prima edizione della Sagra: sarà un'occasione per mettere le basi di questa collaborazione.

Il vicesindaco Nicola Carrino commenta: "Costigliole può vantare dei prodotti agricoli di primo piano che sono costantemente citati da Slow food, addetti ai lavori e chef. Come da programma elettorale, è nostra intenzione valorizzarli al meglio nei prossimi anni. Vogliamo arricchire l'offerta di eventi per contribuire a promuoverli, in sinergia con le aziende agricole e di trasformazione del territorio. L'obiettivo è fare incontrare produttori e consumatori dell'albicocca Tonda di Costigliole e creare un evento che possa far conoscere ancora di più questo prodotto, apprezzato e particolarmente ricercato sulle tavole delle famiglie, delle osterie e dei ristoranti".