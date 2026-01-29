Mezza Maratona del Marchesato: già 650 iscritti per il via di domenica 22 febbraio

A poco meno di un mese dal via, sono già circa 650 gli iscritti alla Mezza Maratona del Marchesato che si correrà domenica 22 febbraio. Nell'edizione del decennale, la speranza è di festeggiare l'anniversario con un record di partecipanti.

Molti sono gli sportivi locali in allenamento in città, come altri lo sono in molte regioni d'Italia per questa mezza maratona, calendarizzata in data invernale. Lo staff operativo che vede al lavoro due Associazioni podistiche, Saluzzo e Valle Varaita, la Fondazione Bertoni, il Comune e centinaia di volontari è alle ultime fasi organizzative della corsa che vedrà atleti e sportivi cimentarsi lungo vie medievali, castelli, frutteti pronti alla fioritura e con la festa finale che li attende all'arrivo: una grande polentata,omaggio del gruppo dei frazionisti e del Comitato di Castellar.

Sono aperte le iscrizioni per il via di domenica mattina 22 febbraio nel centro di Saluzzo per gareggiare sulla distanza standard dei 21,097 km, attraverso i comuni di Lagnasco, Manta, Saluzzo e Verzuolo.

La Mezza saluzzese è realizzata con l’approvazione della F.I.D.A.L. Federazione Italiana di Atletica Leggera e fa parte del calendario nazionale delle competizioni.

Scalate Leggendarie delle Terre del Monviso: appassionati di bici protagonisti sulle salite dei grandi campioni

Ai tavoli tecnici per definire le date 2026 e gli aspetti pratico-logistici, c'è anche il gruppo organizzatore delle "Scalate leggendarie", formato da dipendenti e collaboratori del Comune di Saluzzo e degli enti che si sviluppano sui territori di riferimento della iniziativa.

L'organizzazione conferma la formula della manifestazione, con strade chiuse al traffico dei veicoli a motore, in tre giornate singole di fine settimana per le salite al Pian del Re in valle Po, al Colle dell’Agnello in valle Varaita e al Colle Fanuniera con salite dalle valli Stura, Grana e Maira e una settimana di salite consecutive che vedranno aggiungersi ai tre arrivi, già citati anche altre salite rese celebri dalle imprese dei professionisti al Giro d’Italia: Montemale di Cuneo dalla valle Grana, il Colle di Sampeyre dalle valli Maira e Varaita e Rucas e Montoso di Bagnolo Piemonte in valle Infernotto.

A breve saranno rese note le date.

Anche per il 2026 è confermata la collaborazione transfrontaliera con i partner francesi del Piter+ Terres Monviso: Scalate leggendarie verrà proposto e organizzato in stretta relazione con la Tournée des Grands Cols, evento analogo che vede la chiusura al traffico motorizzato di salite iconiche del Tour de France come Izoard, Granon, Galibier, Echelle e naturalmente Agnel.

Quella del 2025, è stata un’edizione record per Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, con più di 4.250 presenze complessive nelle nove date in calendario e una crescente partecipazione di cicloamatori provenienti da Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Un dato che conferma l’interesse che queste salite suscitano negli appassionati italiani di bicicletta e il trend in crescita del turismo cicloturistico nelle valli del progetto Terres Monviso, che organizza Scalate leggendarie con il sostegno di risorse dell’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia ALCOTRA, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Tea.