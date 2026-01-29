 / Eventi

“Cianciand en piemunteis”, a Niella Tanaro la commedia “Veja Pastiserja Bòrgna”

Venerdì 6 febbraio alle ore 21 presso la Sala Polivalente di Via Lesegno

Immagine archivio

Venerdì 6 febbraio alle ore 21 presso la Sala Polivalente di Niella Tanaro in Via Lesegno 1 (Area Sportiva) va in scena la 6ª commedia della rassegna “Cianciand en piemunteis” con la Compagnia del Teatro Marengo di Ceva che porterà in scena “Veja Pastiserja Bòrgna” con la regia di Luca Occelli.

Le varie serate proposte dai Commedianti Niellesi hanno, sino ad ora, riscosso molto successo di pubblico e continueranno ancora nelle serate di venerdì 27 febbraio con “Gli Instabili” di Trinità per concludersi venerdì 20 marzo con “La Nuova Filodrammatica Carrucese” di Carrù.

Noi Commedianti Niellesi stiamo ultimando la commedia “Monsù Knock medich- La fòrza d la Medicin-a” che porteremo in scena a Niella Tanaro nelle serate di venerdì 10 e domenica 12 aprile 2026.

Per info e prenotazioni: FERRERO CLAUDIA 331-2986821

