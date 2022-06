Mondovì verso il voto, per il candidato sindaco Luca Robaldo: "Maggiore attenzione all'area industriale e al mondo imprenditoriale" [VIDEO]

Al centro del programma del Patto Civico l'area industriale: una riorganizzazione con un occhio di riguardo a servizi per gli autotrasportatori, incentivi per le aziende e la realizzazione del centro logistico.

"L'attenzione per l'area industriale e per il mondo imprenditoriale sono nella prima pagina del nostro programma elettorale" - spiega il candidato sindaco Luca Robaldo - "Innanzitutto vogliamo creare un edificio con servizi di docce, bagni, locale di ristoro per gli autotrasportatori che arrivano in zona industriale; poi attivare incentivi per attrarre nuovi investimenti e insediamenti, pensiamo a un abbattimento delle tasse comunali con incentivi per imprenditoria femminile e giovanile. Infine, ma non certo per importanza, un tavolo per favorire l'incontro tra domanda e offerta tra tutti gli enti del mondo del lavoro. Nell'area industriale vogliamo poi proseguire e portare a termine il progetto iniziato dall'amministrazione attuale per realizzare la piattaforma logistica".