Fossano centro del "giocare di ruolo": in Cascina Sacerdote l'incontro con Riccardo "Musta" Caverni

Sabato 18 giugno dalle ore 15 alle 19 a Fossano, presso Cascina Sacerdote in via Fallaci 2, si terrà il primo incontro di “GDR World Café – Menti Giocanti a Confronto”. Si tratta di un tentativo di creare degli eventi dal vivo nel territorio della provincia di Cuneo dove confrontarsi e parlare del gioco di ruolo attraverso relazioni, laboratori, workshop e altre modalità di comunicazione e crescita collettiva.



In questo primo evento il tema proposto è “Affrontare le idee – alla ricerca della proposta di gioco”, un seminario interattivo che pone l’accento sul come comprendere cosa portare al tavolo da gioco, come comunicarlo agli altri e come strutturare la proposta. Si tratta quindi del primo passo che ogni giocatore fa, quello di decidere cosa fare e come organizzarlo prima ancora di sedersi al tavolo. Una base sia per la creazione di buone giocate sia per una futura serie di altri seminari che affronteranno il gioco di ruolo sotto altri aspetti e in altri momenti.



Il relatore di questo evento sarà Riccardo “Musta” Caverni, esperto nel settore della comunicazione, giocatore di ruolo di grande esperienza, autore del saggio “I giochi di ruolo e la dichiarazione di intenti” edito da Mana Project Studio, curatore di linea per il gioco di ruolo “La Leggenda dei 5 Anelli” edito in Italia da Need Games e autore del podcast “L’Izakaya del Piccolo Maestro” prodotto dalla AL Productions.



Per motivi organizzativi e di spazio i posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione, che è gratuita. Ai partecipanti verrà fornita una copia di “I giochi di ruolo e la dichiarazione di intenti” più eventuali altri gadget. Sarà presente un buffet e ci sarà la possibilità di fermarsi per cenare in loco con una pizza insieme al relatore.



Come organizzatori ci teniamo a sottolineare quanto sia importante avere un buon riscontro di partecipanti al fine di poter ripetere e migliorare l’offerta e continuare a portare contenuti e proposte di livello per tutti i giocatori di ruolo di Cuneo e provincia.



Per iscriversi o per qualunque dubbio o necessità potete contattare gli organizzatori al numero 3338526355 o scrivendo a edodado75@gmail.com