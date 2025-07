Davide Bessone: la mia esperienza con Pedro Pablo Pasculli, campione del mondo con l’Argentina nel 1986

“Una bellissima esperienza sportiva ed umana quella del campus del Marene Calcio che ha visto la partecipazione di Pedro Pablo Pasculli campione del mondo con l' Argentina nel 1986, a fianco di Maradona".

Il commento di Davide Bessone, direttore sportivo dell'Asdd Olimpic calcio, si riferisce alla settimana organizzata dall’Asd marenese, dove è stato chiamato come allenatore e a cui ha partecipato anche l’attaccante argentino che approdò in Italia e vestì la maglia del Lecce in serie A, dal 1985.

[Pasculli (con il berretto bianco) con Davide Bessone alla sinistra tra gli allenatori nel campus calcio dell'Ad Marene Calcio]

"Con un personaggio come lui, si può solo imparare, sia per le sue doti di giocatore, che come persona. E’ una splendida persona - sottolinea - gioviale, generosa di consigli e ci ha molto aiutato al campus con suggerimenti e facendoci entrare nella sua storia sportiva".

[Pasculli e Maradona, campione del mondo con l'Argentina nel 1986]

"Maradona era il suo miglior amico, ci ha detto, parlando de El Pibe de Oro, come di un numero uno anche in bontà e umiltà, sempre disponibile con gli altri, un uomo di cuore che, in modo anonimo, e coinvolgendo i compagni di squadra ha fatto tanta beneficenza, sensibile ai problemi del prossimo, venendo lui stesso da una situazione di povertà assoluta".

Diego era un festaiolo, cambiava scarpe ad ogni partita - ha raccontato tra le curiosità Pasculli- Ne aveva tantissime, tutte diverse e bellissime, ma io che le guardavo ammirato dividendo la stanza, non le ho potuto mai usare, avendo numeri diversi.

L’ex campione, classe 1960, come Maradona, cresciuto nel settore giovanile del Santa Fè, esordendo a 17 anni nella Serie A Argentina, ha passato poi una giornata a Saluzzo, con i dirigenti dell’Asd Olimpic Calcio, visitando il campo “Andrea Martino” ed elogiandone la struttura, l'organizzazione e la preparazione degli allenatori.





[Pedro Pasculli e Davide Bessoone]

L'ex capitale del Marchesato gli è piaciuta moltissimo e vuole tornarci con la famiglia, racconta Bessone. Lui vive a Lecce, città che ama e dove ha scelto di stabilirsi, considerandolo anche un ritorno a casa, avendo la sua famiglia origini pugliesi.

Conclusione di giornata alla pizzeria Piedigrotta in piazza Cavour, con tanto di foto e coppa mondiale, che Pasculli ha portato con sè, ricordando gli anni d’oro del Napoli e dell’Argentina.