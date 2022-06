Treno perde giunto sui binari, Vigili del fuoco all’opera sulla Cuneo-Borgo San Dalmazzo

Si è risolto con una rapida sospensione della circolazione ferroviaria lungo la linea ferroviaria tra il capoluogo e Borgo San Dalmazzo e con un ritardo contenuto in 8 minuti per la sola corsa 11213 delle 6,41 diretta a Cuneo l’intervento di messa in sicurezza effettuato nelle prime ore di questa mattina (lunedì 6 giugno) dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale.



Qui era stata notata la presenza sui binari di un giunto di congiunzione, componente verosimilmente perso da un convoglio merci passato sulla linea nelle ore precedenti.



I Vigili del Fuoco hanno provveduto a rimuovere il giunto, mentre in via precauzionale la circolazione ferroviaria veniva sospesa.