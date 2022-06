Costantino (Centro per Cuneo): “Più attenzione alle aree cimiteriali: devono essere curate e accessibili anche per chi ha problemi di deambulazione”

“I cimiteri vanno curati come qualsiasi altra area cittadina. So perfettamente che è un argomento del quale si parla poco volentieri ma purtroppo la perdita dei nostri cari, nell’arco della vita, è un passaggio doloroso attraverso il quale è necessario passare. Ed il cimitero è il luogo in cui possiamo trovare un momento di raccoglimento e sentirci più vicini a chi ci ha lasciato. Per questo sono convinto che gli undici cimiteri della nostra città esigano rispetto ed attenzione”. Tocca un argomento spinoso, Piergiuseppe Costantino - candidato nella lista “Centro per Cuneo”, a sostegno di Patrizia Manassero sindaco - ma che riguarda ognuno di noi. Forte della sensibilità acquisita negli anni come imprenditore di una agenzia funebre, conosce bene anche quelle esigenze, quelle attenzioni che è necessario riservare ai luoghi sacri e all’importanza di avere aree idonee ed accoglienti.

“La manutenzione di loculi e zone verdi, così come la pulizia devono essere costanti - precisa Costantino - e poi è necessario rendere questi luoghi accessibili a tutti. Penso alle persone anziane, a chi ha problemi di deambulazione a chi ha la necessità di spostarsi su una carrozzina. Per questo credo sia necessario creare dei percorsi sicuri e agibili per tutti. Così come penso che con criterio ed attenzione sia necessario ampliare almeno alcuni dei nostri cimiteri. Inoltre, visto che la morte, come la vita, ha molte sfaccettature, tutte rispettabili, sono fortemente convinto che vada rispettato al massimo il dolore ed il credo di ognuno”.

Costantino, cosa intende dire con queste parole?

“Si sente sempre di più la necessità di avere una sala laica per il commiato e penso che i tempi siano maturi anche per Cuneo. Così come è doveroso portare la stessa attenzione verso i parenti ed i loro defunti che appartengono a religioni diverse, creando anche aree apposite dove ognuno possa pregare secondo il suo credo”.

Cosa mi dice sui prezzi dei loculi?

“Per quanto riguarda i prezzi dei loculi, vanno sicuramente calmierati, per restare lontani da ogni tipo di speculazione”.

Lei parla di accessibilità ai cimiteri ma visto che è un amante dei quattrozampe, tanto che nella sua foto da candidato è in compagnia del suo cane Alba, sa che non possono entrare? Eppure sempre più spesso si sente parlare di cani che afflitti, passano le giornate accanto alla tomba del loro padrone.