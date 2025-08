Cervere: approvate in Consiglio la convenzione triennale con l’asilo Bima e la riqualificazione energetica da 633 mila euro del Palazzo Comunale

Cervere sensibile alla causa che riguarda la scuola materna locale e non solo. Questo e molti altri i temi affrontati nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, tenutosi il 21 luglio scorso in Municipio.

Emerge infatti dagli atti, durante l’approvazione dell’assestamento del bilancio di previsione, una convenzione stipulata con la scuola dell’infanzia Bima, che vuole sostenere il servizio del nido con un incremento a suo favore di 7mila euro, per tutto il triennio 2025-2027.

«Il tutto - come spiega il sindaco Corrado Marchisio - per implementare la nostra proposta nei confronti di un servizio sicuramente importante per il nostro paese e le future generazioni. Basti pensare che da un’indagine Istat a livello italiano noi piccoli Comuni risultiamo essere quarti come popolazione in crescita e offriamo al tempo stesso servizi e attrattive per le famiglie. Nel nostro caso specifico per l’asilo, il pre-asilo, la scuola e il doposcuola».

Sempre durante la seduta di Consiglio è stato rivisto il regolamento del servizio di trasporto scolastico, in particolar modo per adeguarlo alla normativa vigente e per renderlo conforme alla gestione sperimentale avviata due anni fa. Lo stesso sarà assicurato solo nel caso in cui vengano raccolte almeno tredici iscrizioni.

Per quanto riguarda invece il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, importante segnalare i lavori di ristrutturazione edilizia per l’efficientamento energetico del Palazzo comunale sito di Piazza Umberto I.

Il costo di questo progetto, strutturato su base triennale e co-finanziato da Regione e da GSE (Gestore servizi energetici, quest’ultimo a sostegno con un contributo di quasi 186mila euro) è di 633 mila euro. La differenza sarà coperta con una riserva di cassa, il cosiddetto avanzo libero.

Le casse comunali inoltre denotano un equilibrio di bilancio, quindi sulla base delle verifiche effettuate non occorre adottare misure necessarie al ripristino del pareggio.

Tra le variazioni all’assestamento generale del bilancio previsionale 2025-27 spiccano un aumento delle entrate per le attività di accertamento Imu pari a 5mila euro e un ulteriore aumento in entrata nelle casse di 20.059 euro per il recupero dei debiti Imu attraverso un ruolo coattivo del Comune e la somma delle sanzioni del codice della strada.

Tra le altre voci si registra un incremento dei proventi derivanti da concessioni cimiteriali per € 20.58 euro. Si registra ancora un incremento di 3mila euro delle entrate per contributi destinati a una parziale copertura delle spese per manifestazioni.

Per la manutenzione ordinaria delle strade, per le potature e la gestione del verde la spesa aumenterà di 14.600 euro. Ancora un incremento delle spese per la gestione del servizio di illuminazione pubblica di 3mila euro e un aumento delle spese per energia elettrica e gas per 6mila euro.

Con un avanzo di amministrazione si utilizzerà un importo di 32.400 euro per la realizzazione di un sistema di video-sorveglianza. Bisogna tenere conto che il totale del progetto ammonta a 81mila euro, ma per la rimanenza si prevede la copertura con l’assegnazione di un contributo da parte del ministero per 48.600 euro.

Per concludere 20mila euro è un co-finanziamento per l’illuminazione degli impianti sportivi Il totale complessivo del progetto è di 25mila euro (con un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, 15 mila euro di avanzo vincolato e 5mila come avanzo libero). 20mila euro è la somma del rifacimento del cortile della bocciofila e 15mila la realizzazione del parco Giochi a Grinzano.

3.044 euro è invece la cifra ricavata da proventi delle aree cimiteriali che sarà impegnata per l’acquisto dell’ arredo urbano (precisamente la sostituzione dei pannelli per le affissioni pubblicitarie e l’ acquisto panchina per piazza Don Carlo Cavallo).