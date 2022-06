Roberta Robbione e la lista "Uniti per Borgo" hanno incontrato i residenti di via Arno

Ieri sera, martedì 7 giugno, la candidata sindaco Roberta Robbione con la lista "Uniti per Borgo" ha incontrato i residenti di via Arno.

Buona partecipazione e tante segnalazioni da parte di chi vive in quella zona.

“Abbiamo fatto molti incontri, ma in questa ultima settimana prima delle elezioni siamo disponibili a confrontarci con chiunque ce lo chieda. Basta contattarci tramite mail a unitiperborgo@gmail.com; su facebook alla pagina UNITI PER BORGO; su instagram all’account uniti_per_borgo”, dichiara la candidata sindaco Roberta Robbione.

Venerdì 10 giugno alle 20,30 in piazza della Meridiana ci sarà la serata conclusiva della campagna elettorale con intrattenimento per bimbi, musica e un boccone in compagnia.