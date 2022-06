A Dronero "Poesie nel cassetto": tre incontri con i poeti Giovannone, Duberti e Casagrande

"Hai delle poesie nel cassetto? Vieni a recitarle a Dronero!"

La Biblioteca Civica di Dronero ha organizzato per i pomeriggi dell’11, 18 e 26 giugno tre incontri poetici, con altrettanti poeti, in diverse zone della città.

"Baraonda di versi". Al termine di ogni incontro verrà offerta la possibilità agli appassionati di recitare in pubblico i propri versi, di confrontarsi e avere consigli dall’ospite della giornata.

Sabato 11 giugno alle 16:30, sulla terrazza del teatro, incontro con il poeta Pier Mario Giovannone.

Nato a Cuneo nel 1974, diplomato in chitarra classica, laureato in Lettere, è autore di libri e canzoni, organizzatore di eventi culturali e responsabile di una biblioteca. Ha all'attivo otto raccolte di poesia e diversi libri per l'infanzia pubblicati con Gallucci Editore, in collaborazione con artisti quali Paolo Fresu, Neri Marcoré, Tullio Solenghi, La Banda Osiris, Giua ed Armando Corsi .

Sabato 18 giugno alle 16:30, all’ex stazione ferroviaria, incontro con il poeta Nicola Duberti.

Nato a Mondovì nel 1969, dopo un’infanzia trascorsa fra Torino e Viola, in Alta Valle Mongia, si è trasferito nella sua città natale. Molti i lavori svolti: dallo sguattero di cucina al bibliotecario, dall’impiegato dell’Ufficio Tributi, al cantoniere e il postino, in vari paesi della provincia di Cuneo. Per cinque anni, inoltre, ha lavorato nell’Amministrazione Penitenziaria, prima a Roma e poi a Torino. Dal 2001 insegna italiano, storia e geografia alle scuole medie inferiori di Rocca de’ Baldi, paese dove attualmente vive. Scrive versi in lingua piemontese e saltuariamente si dedica, da dilettante, a studi di dialettologia.

Domenica 26 giugno alle 16:30, sulle scalette discesa borgo sottano, incontro con il poeta Gianpiero Casagrande.

Torinese, da anni felicemente trapiantato a Saluzzo, Casagrande di mestiere è bibliotecario. Attualmente direttore delle biblioteche di Pinerolo, cura anche le attività culturali della città e, in particolare, le iniziative poetiche: dagli incontri che si tengono regolarmente in «Poeteca» al festival «Pinerolo Poesia», nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino – Salone OFF. Laureato in Storia moderna, ha pubblicato diversi interventi saggistici di storia locale, dell’editoria, delle biblioteche. Ha all’attivo quattro libri di poesia, editi tra il 2002 e il 2016.

Gli incontri saranno coordinati dall’insegnante e poeta Brunella Pelizza. Nata a Genova nel 1973, dove si è laureata in lettere moderne, dopo il trasferimento in Piemonte si è diplomata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Cuneo. Ha pubblicato tre libri di poesia: Il verde dell’attesa (Campanotto Editore, 2005), Stesso verbo stessa radice (ivi, 2008) e Maternalia (Aragno, 2013). Per le Edizioni del Pulcinoelefante di Alberto Casiraghy ha stampato 16 librini d’arte e poesia. Ha curato le antologie Lingue di confine (Torinopoesia, 2009) ed Il mulo è scettico per natura. Conversazione con poeti che abitano il Piemonte (ivi, 2010), quest’ultima insieme a Tiziano Fratus. Vive a Saluzzo, dove insegna lettere presso la scuola media Rosa Bianca.

Per partecipare alla "Baraonda di versi" e leggere le proprie poesie al termine di ciascun incontro mandare una mail a: biblioteca.civica@comune.dronero.cn.it