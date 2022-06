A fine giugno il raduno dei pescatori a San Damiano Macra

La giornata, organizzata per far conoscere il bellissimo posto e per passare una giornata piena di spensieratezza e divertimento, si svolgerà con ritrovo presso l'ingresso lago.

Alle ore 8 si inizierà la pesca che proseguirà fino alle 13, poi ci sarà un pranzo convenzionato presso l' Ostu di Fraire, a seguire chi vorrà potrà riprendere la pesca!