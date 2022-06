Cuneo si conferma “ComuneCiclabile” e ottiene quattro “bike smile” sulla bandiera di FIAB

Anche quest’anno la Città di Cuneo riceve per mano dell’Associazione FIAB Bicingiro Cuneo la bandiera gialla della mobilità ciclistica italiana, il riconoscimento che valuta il grado di ciclabilità dei comuni e incentiva le amministrazioni ad adottare politiche bike friendly.

Cuneo già negli scorsi anni ha ottenuto questo importante riconoscimento che è stato rinnovato con il medesimo voto del 2021: 4 “bike-smile” su cinque.

Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile. Quattro le aree di valutazione: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture e moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione & promozione e cicloturismo.

L’iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e giunta alla quinta edizione, valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, riportando utili suggerimenti per l’amministrazione locale in merito a scelte da intraprendere e interventi da attuare per migliorare, nel tempo, il livello già raggiunto.

Oggi il totale dei Comuni Ciclabili è di 161 città, di ogni tipologia e dimensione lungo tutta la Penisola: una rete in cui vivono 11 milioni di italiani, più del 19% della popolazione.

Gli organizzatori hanno sottolineato come Cuneo abbia potuto raggiungere questo importante traguardo grazie anche alla predisposizione del piano della mobilità post Covid “co-vivere”, le numerose iniziative di sensibilizzazione ai temi della mobilità sostenibile come il Cuneo bike festival e le varie iniziative di sensibilizzazione al bike to school e al bike to work

“Cuneo torna ad aggiudicarsi, anche per l’anno 2022, quattro ‘bike-smile’ su cinque. Un riconoscimento importante, che ripaga il lavoro che la città con la collaborazione della FIAB Bicingiro Cuneo e delle cittadine e dei cittadini sta portando avanti sul tema della mobilità dolce e sostenibile.