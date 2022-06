In teatro a Ceva emozioni anche a porte chiuse con i ragazzi del Cfp

Il 26 maggio nel Teatro Marenco a porte chiuse, i ragazzi e le ragazze di prima estetica e meccanica del Cfp di Ceva hanno portato in scena la loro opera originale dal titolo "Amici in tutte le salse"

Unici due spettatori privilegiati sono stati il direttore Marco Lombardi e la responsabile Sede Simona Giacosa e proprio quest'ultima commenta così lo spettacolo:

"Testi, scenografia, musiche, luci, costumi...Con questo breve spettacolo, scaturito in ogni sua piccola parte dal loro impegno, i ragazzi mi hanno commosso. L'obiettivo del progetto, parte del più ampio progetto europeo DIWO di cui siamo partner, era quello di dare ai ragazzi la possibilità di conoscersi e creare un gruppo unito, capace di portare a termine un obiettivo ambizioso. Sono molto orgogliosa perché hanno affrontato le difficoltà, si sono messi in gioco e hanno trovato compromessi utili all'obiettivo finale: non certo situazioni semplici se pensiamo che i protagonisti di questa compagnia sono 40 ragazzini tra i 15 e i 18 anni."

La scelta di farlo a porte chiuse nasce proprio da un compromesso: nel periodo invernale, causa Covid, le occasioni per incontrarsi e lavorare insieme sono state davvero poche. Molti partecipanti della compagnia "Horus friends" (questo il nome che hanno scelto) hanno manifestato i loro dubbi e le loro angosce rispetto alla possibilità di andare e in scena nei tempi previsti. L'attività però rientrava nel progetto europeo DIWO e non era possibile spostare lo spettacolo al prossimo anno formativo, da qui la decisione di portare comunque a termine l'obiettivo che si erano prefissati, pur con il compromesso di realizzarlo a porte chiuse.

Il direttore Marco Lombardi, che appena a inizio febbraio aveva assegnato i ruoli agli studenti, ha ringraziato i ragazzi: "Credo siano tanti gli insegnamenti che avete tratto da questo percorso e in particolare io vi ringrazio per aver portato a termine i vostri compiti: facendolo avete dimostrato di essere persone affidabili e credibili e questo approccio vi aiuterà ad affrontare il mondo del lavoro nel migliore dei modi."

Lo spettacolo è stato interamente registrato poiché, proprio questa settimana, due docenti che hanno seguito il progetto saranno in Grecia per presentare il lavoro finale al capofila spagnolo e agli altri partner.

"Voglio ringraziare i ragazzi per il loro impegno e Alessandra Giovana per la sua grande disponibilità, perché aver dato ai ragazzi da possibilità di presentare la loro Opéra nella cornice del Teatro Marenco ha reso tutto molto più vero e anzi quasi magico."

Conclude Irene Cornaglia, responsabile del progetto europeo DIWO che questa settimana sarà in Grecia per presentare ai Partner internazionali il progetto completato.

Qualche informazione sul progetto

DIWO è un progetto europeo Erasmus+ nato dalla volontà di portare in tutta l’Europa un progetto educativo spagnolo di successo (LOVA) che permette ai ragazzi di lavorare sulle proprie emozioni, sul potenziamento delle relazioni e sulla capacità di lavorare in gruppo, utilizzando strumenti e azioni che derivano dal mondo del teatro ed in particolare del teatro d’opera.

Il team europeo con cui collaboriamo per questo progetto è stato anche nostro ospite a novembre ed è composto da: (Capofila) Palau de Les Arts Reina Sofía, https://www.lesarts.com/en/diwo/

