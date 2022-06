Torna la ZTL a Mondovì Piazza, creato il "Pedometrò" per individuare i parcheggi e muoversi a piedi nel rione

La Giunta Comunale, nella seduta di oggi, giovedì 9 giugno, ha previsto l'approvazione della delibera per riattivazione delle misure in vigore fino allo scorso 30 aprile in piazza Maggiore.

Riattivate le nuove norme per la viabilità e parcheggi in piazza Maggiore, nel rione di Mondovì Piazza, che erano state previste dallo dicembre in occasione dello mapping "Luci a Piazza".

L'are di piazza Maggiore sarà pedonale e interdetta al traffico dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 24, il sabato, la domenica ed i festivi dalle 13 alle 24.

Nell'area di fronte ai portici sottani 5 stalli utili per il parcheggio 15 minuti, nell'area antistante alla Chiesa della Missione un parcheggio carico/scarico e davanti al palazzo del Gesuiti (ex Tribunale) il parcheggio per le persone diversamente abili.

Ztl e area pedonale, come stabilito dalla Giunta comunale, verranno fino al 2 ottobre, intanto sono stati installati nuovi dissuasori sotto al sagrato della chiesa della Missione e tra le fioriere.

Negli stessi giorni e orari dell'Area pedonale urbana: ZTL in via Gallo, via Vitozzi, via Pozzo, via Carassone (tratto compreso tra piazza Maggiore e vicolo Vivalda), in via delle Scuole e via Grassi di Santa Cristina (tratto compreso tra via delle Scuole e la Funicolare).

Il rispetto delle norme sarà accertato dalle telecamere e dai varchi elettronici che saranno in funzione.

VIABILITA’

Via Vico sarà percorribile per raggiungere piazza Maggiore, passare davanti all’ex Palazzo di Città, per andare in via Giolitti o via Vasco. Via Vasco sarà percorribile per raggiungere piazza Maggiore, passare davanti alla Chiesa della Missione, per andare in via Giolitti. Via delle Scuole sarà percorribile (da tutti negli orari fuori ZTL e dai residenti in orari di ZTL), Via Carassone sarà sempre a doppio senso di circolazione (riservato a residenti) negli orari dell'area pedonale urbana.

PEDOMETRO'

E' stata installata apposita segnaletica per raggiungere i parcheggi ed è disponibile nei locali di Mondovi il "Pedometrò", una mappa che indica la distanza dai parcheggi da e per piazza Maggiore e i maggiori punti di interesse. I tempi sono stati calcolati in base a una velocità di percorrenza a passo d'uomo di 5km/h.