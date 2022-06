E' l'avvocata Sara Tomatis del Partito Democratico la donna più votata a Cuneo

Ottimo risultato, a Cuneo, per il Partito Democratico, la lista che ha raccolto più voti.

4.054 voti, circa 500 in più della lista Centro per Cuneo, sulla carta la più forte, grazie al traino di Luca Serale, che continua ad essere il più votato del capoluogo nonostante i circa cento voti in meno, e di altri due assessori uscenti, Davide Dalmasso (per lui 52 preferenze in meno rispetto a 5 anni fa) e Cristina Clerico, che ha invece guadagnato una trentina di consensi.

Il Partito Democratico, di cui è espressione la candidata a sindaco Patrizia Manassero, è anche quella che ha espresso le due donne più votate: Sara Tomatis (309 preferenze) e Carla Santina Isoardi (304). La Clerico segue con 275 voti.

Sara Tomatis, rispetto a cinque anni fa, ha più che raddoppiato il risultato personale. Aveva preso 146 voti.

Consigliera comunale uscente, avvocata e presidente del Comitato Pari Opportunità nel Consiglio dell'Ordine degli avvocati della Granda, non nasconde la soddisfazione e anche un pizzico di stupore.

"Pazzesco - commenta. Mi aspettavo di raggiungere le 200 preferenze, ma un risultato di questo tipo davvero non lo avrei immaginato. Mi sento di dire che sono inserita in un meccanismo virtuoso. Sono davvero soddisfatta".

Con alle spalle una legislatura da consigliera e un risultato così importante, le si spalancheranno le porte di un assessorato, in caso di viittoria della Manassero al ballottaggio con Civallero?

"Preferisco non commentare, anche se è chiaro che il mio risultato porterebbe in quella direzione. Ma aspettiamo il 26 giugno. Poi potranno aprirsi altri ragionamenti. Per ora siamo tutti concentrati sulla corsa di Patrizia Manassero".