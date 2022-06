La soddisfazione del Partito Democratico, prima forza politica in città

Il circolo di Cuneo del Partito Democratico esprime grande soddisfazione per l’esito del primo turno delle amministrative, dove la candidata Patrizia Manassero ha ottenuto ben 11.139 preferenze, pari al 46,95%, con un distacco rispetto al secondo classificato Franco Civallero di oltre 27 punti percentuali. Si tratta di un successo storico per un candidato sindaco al primo mandato (Alberto Valmaggia nel 2002 andò al ballottaggio con un vantaggio del 5% e Federico Borgna nel 2012 del 6%).

Si tratta di numeri che danno fiducia in ottica del ballottaggio e confermano il valore della candidatura di Patrizia Manassero, in cui il Partito Democratico ha sin da subito fortemente creduto.

I cuneesi hanno scelto il PD che, presentandosi con un gruppo rinnovato e allargato anche a realtà esterne al partito, consolida la posizione di prima forza politica in città. Un obiettivo ottenuto grazie all’impegno di candidate e candidati, nonché tesserati e simpatizzanti che non hanno fatto mancare il loro supporto durante la campagna elettorale. Dobbiamo essere consapevoli di ciò per dare inizio a un nuovo corso che sappia ascoltare i bisogni delle persone. In questo punto come PD vogliamo essere protagonisti.