Spaccata la vetrina di Turkish Bra all'alba di oggi, sabato 18 giugno [FOTO]

Spaccata la vetrina del Turkish Bra, noto esercizio di somministrazione cibi e bevande in via Audisio 41, a Bra

Il post pubblicato sul gruppo Facebook "Bra. Di tutto, di più" specifica che l'atto vandalico risalirebbe alle ore 5 di oggi, sabato 18 maggio. Aggiungendo che l'autore, un ubriaco molesto, è già stato identificato dalle forze dell'ordine.

Ovviamente, è scattata l'indignazione del popolo social con commenti di condanna per il gesto.

Enrico Sunda fa anche sapere che il proprietario Yeter-Ali Gozuag ringrazia tutti quelli che gli hanno già espresso solidarietà per l'accaduto.