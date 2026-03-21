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Cronaca | 21 marzo 2026, 18:27

Rapina a mano armata alle Poste di via Roma a Cuneo: fermato un uomo residente in città

L’uomo era riuscito a farsi consegnare alcune migliaia di euro. Un sospettato rintracciato dai Carabinieri nel giro di alcune ore: si tratta di un cittadino italiano di mezza età domiciliato a San Rocco Castagnaretta

Rapina a mano armata alle Poste di via Roma a Cuneo: fermato un uomo residente in città

Ha suscitato comprensibile sensazione in città quanto accaduto stamane presso le Poste al civico 19 via Roma a Cuneo.

Erano circa le 10.30 di oggi, sabato 21 marzo, quando un uomo presente insieme ad altri clienti all’interno degli uffici postali del centro storico ha improvvisamente estratto una pistola e minacciato le impiegate allo sportello, intimando loro di consegnargli il denaro presente in cassa.

Ottenuto quanto voluto, il malvivente ha guadagnato l’uscita allontanandosi con un bottino di alcune migliaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia cittadina, che immediatamente si sono messi sulle sue tracce, cercando elementi utili a risalire alla sua identità tramite le testimonianze delle persone presenti durante il fatto e visionando le immagini del sistema di videosorveglianza.

Nelle ore successive hanno così individuato e sottoposto a fermo un soggetto sospettato di essere l’autore della rapina a mano armata.

Si tratta di un uomo di mezza età e di nazionalità italiana, residente in frazione San Rocco Castagnaretta.

Redazione

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