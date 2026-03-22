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San Michele Mondovì: principio d'incendio in un garage
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Cronaca | 22 marzo 2026, 14:24

San Michele Mondovì: principio d'incendio in un garage

Intervento dei Vigili del Fuoco di Mondovì: situazione rapidamente messa in sicurezza

San Michele Mondovì: principio d'incendio in un garage

A San Michele Mondovì oggi, domenica 22 marzo, intorno alle 11.10 si è sviluppato un principio d'incendio all'interno di un garage. Le fiamme hanno interessato anche la ruota di un trattore nella struttura, senza tuttavia propagarsi ulteriormente.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì, per mettere in sicurezza l'area.

L'intervento si è concluso senza che si registrassero feriti né danni significativi alla struttura.

Non si conoscono ancora le cause che hanno innescato il principio d'incendio.

redazione

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