San Michele Mondovì: principio d'incendio in un garage

A San Michele Mondovì oggi, domenica 22 marzo, intorno alle 11.10 si è sviluppato un principio d'incendio all'interno di un garage. Le fiamme hanno interessato anche la ruota di un trattore nella struttura, senza tuttavia propagarsi ulteriormente.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Mondovì, per mettere in sicurezza l'area.
L'intervento si è concluso senza che si registrassero feriti né danni significativi alla struttura.
Non si conoscono ancora le cause che hanno innescato il principio d'incendio.