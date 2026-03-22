Frana a Barolo: chiusa la via della Valle

Si è registrata nella giornata di oggi, domenica 22 marzo, intorno alle 12.39, una frana a Barolo, lungo la via della Valle, tratto tra Aie Sottane ed il bosco della Fava, dove, a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni, le infiltrazioni d'acqua hanno causato un frana a ridosso del muro perimetrale di un'abitazione privata. A mettere in sicurezza l'area sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Alba.

L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fulvio Mazzocchi, aveva monitorato la situazione provvedendo in via preventiva alla chiusura della viabilità: prima ancora che si verificasse il cedimento principale, gli operai del Comune erano già intervenuti sul posto per posizionare le transenne e bloccare l'accesso all'area a rischio.

A seguito dello smottamento, è stato formalmente interdetto il passaggio sia lungo il tratto di strada interessato dai detriti, sia all'interno del giardino della proprietà privata coinvolta. I primi accertamenti effettuati subito dopo l'evento si sono concentrati sulle condizioni del muro: le verifiche hanno dato esito rassicurante, escludendo al momento rischi di crollo imminente.

Per avere un quadro completo e definire i prossimi passi bisognerà attendere la giornata di domani, lunedì 23 marzo, quando l'area sarà sottoposta a un attento sopralluogo da parte di un geologo e di un ingegnere strutturale. I professionisti saranno chiamati ad analizzare la stabilità del fronte della frana per stabilire se si renderà necessario un intervento di consolidamento.