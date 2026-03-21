Incendio a Lisio: in fiamme una caldaia a legna

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, sabato mattina, nel comune di Lisio.
Nei pressi di un'abitazione situata sulla via Provinciale è andata in fiamme una caldaia a legna, collocata al piano terra di un locale adiacente.
Sul posto, allertate dallo stesso proprietario, le squadre di Mondovì e Ceva che hanno provveduto a spegnere l'incendio.
Non si registrano feriti o ustionati ma esclusivamente danni al fabbricato in cui si trovava la caldaia, in particolare al tetto.
L'episodio si è verificato attorno alle 10.