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Cronaca | 21 marzo 2026, 10:28

Incendio a Lisio: in fiamme una caldaia a legna

Non si registrano feriti o ustionati ma esclusivamente danni al fabbricato in cui si trovava la caldaia, in particolare al tetto

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco, sabato mattina, nel comune di Lisio.

Nei pressi di un'abitazione situata sulla via Provinciale è andata in fiamme una caldaia a legna, collocata al piano terra di un locale adiacente.

Sul posto, allertate dallo stesso proprietario, le squadre di Mondovì e Ceva che hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Non si registrano feriti o ustionati ma esclusivamente danni al fabbricato in cui si trovava la caldaia, in particolare al tetto.

L'episodio si è verificato attorno alle 10.

redazione

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