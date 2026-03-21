Controlli straordinari della Polizia a Cuneo e Borgo San Dalmazzo: identificate 250 persone, sanzioni per un esercizio commerciale

Prosegue l’attività della Polizia di Stato della Questura di Cuneo nell’ambito dei servizi settimanali di controllo straordinario del territorio in città e in provincia nelle aree adiacenti le stazioni ferroviarie, i giardini pubblici e presso gli esercizi commerciali.

Nel corso della settimana, unitamente agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale, sono stati espletati mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori, dei reati in materia di stupefacenti e della microcriminalità presso i comuni di Borgo San Dalmazzo e Cuneo che hanno portato, complessivamente, all’identificazione di 252 persone, 53 delle quali cittadini extracomunitari, e al controllo di 92 veicoli.

Sono stati inoltre eseguiti controlli amministrativi presso un esercizio commerciale e sono state predisposte verifiche in merito alle comunicazioni di ospitalità a favore di cittadini stranieri, a seguito delle quali sono state elevate sanzioni pari a 1.000 euro.

Nell’ambito dei controlli effettuati presso i giardini del piazzale della Libertà, di fronte alla stazione ferroviaria di Cuneo, è stato inoltre sanzionato amministrativamente ai sensi dell’art 75 del D.P.R. 309/90 un cittadino extracomunitario per uso personale di sostanze stupefacenti.

"La Polizia di Stato proseguirà i controlli straordinari su tutto il territorio della provincia nelle prossime settimane", fa sapere la Questura in una nota.