Dà in escandescenza lanciando oggetti in strada in centro a Cuneo

Intervento nella serata di ieri, sabato 18 giugno, in via Fossano a Cuneo per le Forze dell'Ordine presso la casa d'accoglienza "Don Benevelli".

Uno degli ospiti ha dato in escandescenza iniziando a danneggiare serramenti e lanciare in strada oggetti e altro materiale, con il rischio di colpire autovetture parcheggiate e passanti.

Prontamente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia di Stato che, con professionalità, sono riusciti a mettere in sicurezza la struttura, gli altri ospiti e tutta l'area, aiutando poi a sgomberare la strada dei detriti.